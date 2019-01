Orlickoústecko - Výjimkou jsou zařízení z okrajových částí měst, kde volná místa pro nově příchozí děti ještě jsou

Mnohokrát zmiňovaný „babyboom“ se s největší pravděpodobností dotkne mateřských škol v horizontu několika let. Většina z nich s vyšším počtem nově příchozích dětí počítá, místo pro všechny ale být nemusí, kapacity zařízení jsou již teď povětšinou naplněné.

Kvalifikovaných pedagogů je dost



„V České Třebové k nějakému výraznému ´babyboomu´ nedošlo, kapacitně zatím školky vycházejí. Pokud by nastal neočekávaně vyšší zájem, mohli bychom uvažovat třeba i o otevření další třídy, zatím k tomu nedošlo“, uvedla vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy českotřebovské radnice Hana Hrdličková a pokračovala: „Kvalifikovaných pedagogů máme dostatek, poptávka po nich stále je.“

Podobné zkušenosti má také Jitka Krejčová, která vede stejný odbor v Lanškrouně. „V současné době máme ve školkách ještě dvacet volných míst. Pokud by to nestačilo, máme vizi, jak danou situaci řešit. K tomu bych se zatím blíže nechtěla vyjadřovat. Nemáme problém s tím, že bychom neměli kvalifikované pedagogy, pracují ve všech pěti mateřských školách. V blízké budoucnosti budeme vypisovat výběrové řízení, jedna z ředitelek odchází do důchodu. I v tomto případě myslím, že budeme mít z čeho vybírat.

Nemůžeme vzít, máme plný stav

A jak vypadá situace v samotných školkách? Volná místa bývají většinou v těch příměstských, v Ústí nad Orlicí například není plno v mateřských školách v Knapovci, Kerharticích a Černovíře. S dalšími zařízeními přímo v centru města to bývá o poznání horší. Plný stav hlásí dlouhodobě například v Mateřské škole Nerudova, což potvrdila tamní hospodářka Naďa Kmošková: „Kapacita je naplněna a přeplněna, nikoho dalšího jsme přijmout nemohli, i když zájemců bylo víc než dost. V menších školkách, jako je ta naše, bude situace myslím podobná. Tím pádem si některé maminky na mateřské musejí nechat dítě doma.“

Zajímavé postřehy připojila také Božena Jedličková, ředitelka Mateřské školy Na Výsluní v Ústí nad Orlicí. „Naší výhodou je, že máme čtyři prostorné třídy, v každé z nich je momentálně dvacet osm dětí. Zájem o umístění dětí je velký, každoročně na jaře proto po dohodě s dalšími ředitelkami pořádme zápis do mateřských škol. Moje zkušenost je taková, že městské školky bývají plné, ty okrajové už tolik ne. Poptávka po službách naší školky vzrůstá, už teď máme kapacitu naplněnu. Nabízíme nadstandartní aktivity jako pěvecký sbor, hru na flétnu nebo jógu, což zřejmě rodiče dětí láká. V případě nedostatku prostor by se nám nabízelo řešení zřídit další třídu v tělocvičně, ale v tom případě bychom zřejmě narazili na hygienické problémy,“ řekla Orlickému deníku.

Jesle jsou zatím v nedohlednu

Se změnou zákona, která umožňuje maminkám kratší mateřskou dovolenou a dřívější nástup do zaměstnání, se začíná opět hodně mluvit o jeslích. Ve městech ale zatím o jejich znovuotevření neuvažují. „Ne, o jeslích zatím vůbec neuvažujeme“, uvedla jednoznačně Hana Hrdličková a ve stejném tónu mluvila i Jitka Krejčová: „Zatím se nám děti do tří let věku v podstatě vůbec nehlásily, tím pádem necítíme potřebu jeslí.“

