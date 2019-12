Od začátku programu ČSOB rozdělila po celé republice už více než 38 milionů korun. V každém z 15 regionů (Praha je rozdělena na dvě části) soutěží čtyři žadatelé. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které postupně představujeme na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Vybraná suma totiž určí i výši příspěvku od banky.

„Do finále se opět probojovala řada zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Jsem rád, že díky programu ČSOB pomáhá regionům můžeme opět zaktivizovat drobné dárce a svým dílem přispět k rozvoji filantropie v Česku,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Letos na jaře získaly největší podporu projekty Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě, Na čerstvém vzduchu pod střechou a Šťastný vodicí pes.

I podzimní kolo ale nabízí řadu kvalitních prospěšných projektů. Celkem se jich přihlásilo 260. V lokalitě Pardubický kraj se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Lyžování pro děti s handicapem, Centrum pro předškoláky Amálka, Klauniáda pro seniory a Vybavení volnočasové herny pro děti s PAS.

Druhým je zapsaný spolek Amalthea s projektem Centrum pro předškoláky Amálka. Jeho cílem vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpora jejich rodičů. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí často nenavštěvují mateřskou školu a nejsou proto dostatečně připravené na školní docházku. Centrum podporuje kognitivní dovednosti, fyzickou zdatnost a tvořivost, učí je vztahu k přírodě i pravidlům společného soužití.

„Pomůžeme dětem, které by jinak zůstaly bez jakéhokoli vzdělávání, a riziko školní neúspěšnosti by bylo vyšší. Potřebnost centra, které v Chrudimi funguje 6 let, potvrzují město, OSPOD i místní mateřská škola,” říká Hana Slezáková Kadlecová ze spolku Amalthea.

Veřejnost rozhodne



- V každém kraji se ve finále utkávají 4 projekty.

- Veřejnost může finančně přispívat od 9. prosince 2019 do 6. ledna 2020 na webových stránkách csobpomaharegionum.cz.

- Každý region získá navíc od ČSOB 150 000 Kč.

- Výše příspěvku se odvíjí od úspěchu projektu u veřejnosti (50 000 Kč za první místo, 40 000 Kč za druhé místo, 30 000 Kč za třetí místo a 25 000 Kč za čtvrté místo).

- Minimální příspěvek veřejnosti nezbytný pro získání finanční podpory ČSOB je 5 000 Kč.

- 14. ledna 2020 budou známy konečné výsledky