Ústí nad Orlicí - V neděli zaplatilo devadesátikorunový regulační poplatek v Orlickoústecké nemocnici 9 z 65 pacientů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Svačina

„Lidi nevědí, jestli jo, nebo ne,“ diskutovali včera dopoledne v areálu Orlickoústecké nemocnice dva muži o možnosti neplatit regulační poplatek. Právě nerozhodnost pacientů zatím situaci, která nastala 1. února v krajských zdravotnických zařízeních, vystihuje nejlépe. V neděli lidé spíš volili možnost neplatit devadesátikorunový regulační poplatek za pohotovost. Včera dopoledne třicet korun raději zaplatili, protože se obávali zbytečného papírování.



Orlickoústecká nemocnice nabízí pacientům obě možnosti: platit regulační poplatek, a to formou kuponu na pokladně či vrátnici nebo v hotovosti v ambulanci, nebo neplatit a podepsat darovací smlouvu, na jejímž základě částku uhradí Pardubický kraj. Stejnou možnost mají pacienti také v nemocniční lékárně. Té se rozhodla konkurovat ústecká lékárna sítě Dr. Max, která poplatky zákazníkům vrací formou věrnostního bonusu.



V neděli pohotovost podle ředitele nemocnice Martina Procházky vyhledalo 75 pacientů, deset z nich bylo od poplatku osvobozeno, z těch zbývajících platilo jen devět. Ostatní ponechali platbu kraji. Včerejší zkušenost byla opačná. „Asi osmdesát procent lidí zatím zaplatilo,“ uvedla dopoledne pokladní nemocnice Hana Ryšavá. Lidé své rozhodnutí u přepážky často komentují; jako častý argument prý uváděli svou politickou orientaci. Nešlo přitom jen o lidi v produktivním věku, ale i o seniory. „Dva pacienti mi přinesli kupony zpátky. Je to tak, že se lidé teprve v čekárnách a ordinacích domluví a pak změní názor,“ přidala jeden z postřehů Hana Ryšavá.



Bojí se papírování



„Právě jsem zaplatil, nabídli mi sice darovací smlouvu, ale zaplatil jsem, je to jednodušší, možná bych té možnosti využil v lékárně,“ uvedl Jakub, kterého jsme zastihli v čekárně na chirurgii. „Jsme důchodci, manžel je invalidní. Když musíme naráz k několika lékařům, využijeme možnosti neplatit,“ uvedla naopak Jarmila Karlíková a pokračovala: „V lékárně to ale zdržuje. Tam musíte nejdřív k jednomu okénku, kde vám vyplní darovací smlouvu, pak teprve do další fronty u přepážky, kde vydávají léky na smlouvy. Pacient tam musí být navíc osobně, jinak musíte mít plnou moc.“



„Největší problém zatím cítíme v lékárně, protože tam, kdyby nás navštívilo dvakrát tolik lidí, může nastat zásadní problém,“ připustil Martin Procházka. Obavy se zatím v nemocniční lékárně nenaplnily. „Zatím to zvládáme, nikdo nemá důvod k nespokojenosti,“ potvrdila vedoucí lékárny s tím, že senioři si většinou počkají na vyplnění darovací smlouvy a mladší generace to neřeší. Ani Dr. Max nezažil nápor zákazníků. Přesto situace vyvolává oprávněný nesouhlas soukromých lékáren.