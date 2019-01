Hradec Králové/Pardubice – Společnost Ikea pozastavila plány stavět v Libišanech na Pardubicku obchodní centrum. Navrhované dopravní napojení na dálnici 35 poblíž napojení na dálnici D11 totiž neschválili silničáři, neodpovídá technickým parametrům.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„Věřili jsme, že náš projekt, splní technické požadavky na připojování dálnic a rychlostních silnic. Ale ten nebyl Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) schválen jako vyhovující,“ řekl mluvčí Ikei Petr Chadraba.



Podle norem musí být dálniční křižovatky od sebe minimálně čtyři kilometry, to je však vzdálenost mezi křižovatkou R35 a D11 a kruhovým objezdem u Opatovic nad Labem ukončující tento úsek R35. Další sjezd se už prostě na trasu nevejde. Výjimku by muselo schválit ministerstvo dopravy. „Nás techniky nenapadá jiné řešení, aby se vyhovělo normám a bylo to bezpečné. Rychlostní komunikace jsou od toho, že se tam jezdí rychle, tudíž nemůže být každý kilometr křižovatka. Připojování a odpojování vozidel je určité riziko,“ řekla projektová manažerka pardubického ŘSD Hana Jarolímová.



Společnost uvažovala, že v Libišanech postaví nákupní centrum Avion, jehož součástí by byl obchodní dům Ikea. Plány ale firma zcela nezavrhla a je možné, že se k projektu ještě v budoucnu vrátí, případně bude hledat jinde.



„Vrátíme se k variantě postavit obchodní centrum u Opatovic nad Labem. V záloze máme i další lokality, které ale zatím nechceme upřesňovat,“ řekla projektová manažerka Ikei Denisa Vojtěchová.



Ikea měla stát poblíž viaduktu komunikace II. třídy z Libišan na Lázně Bohdaneč nad R35. Napojená měla být na obě tyto silnice. Nejbližší Ikea je v Praze na Černém Mostě, kam je to však z Libišan autem pouhých 35 minut.

(čtk, kim)