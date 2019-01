Letohrad – Společnost OEZ, výrobce nízkonapěťové jisticí techniky, dosáhla rekordní úrovně výroby a zaměstnává nejvíc lidí ve své historii, a to 1800 zaměstnanců. Ve středu byla v areálu firmy otevřena nová výrobní hala.

V OEZ Letohrad byla otevřena nová výrobní hala. | Foto: archiv

OEZ patří do skupiny Siemens a je největším závodem svého druhu v zemi. Do nové haly byla přesunuta produkce vzduchových jističů z Berlína. Díky tomu firma vytvořila dalších 180 pracovních míst. V nové hale našlo práci 160 nových zaměstnanců, dalších dvacet pak v navazujících provozech.

„Patříme k lídrům na českém i slovenském trhu a v oblasti jištění nízkým napětím hrajeme v rámci koncernu Siemens významnou roli také v celé Evropě,“ říká generální ředitel OEZ Roman Schiffer. „Díky zvýšenému počtu objednávek nám významně vzrostla výroba, což se promítlo do rekordního počtu zaměstnanců. Přesun výroby z Berlína a otevření nové haly je dalším dokladem rozvoje našeho závodu a oceněním kvalitní práce našich zaměstnanců,“ dodává ředitel. Dopad zaměstnaneckého rozvoje OEZ pro region Podorlicka si uvědomuje i starosta Letohradu Petr Fiala: „Siemens udělal vstupem do OEZ dobré strategické rozhodnutí. OEZ je zdaleka největším zaměstnavatelem v regionu a jak jsem měl možnost poznat, má současně velmi silnou pozici ve skupině Siemens. A proto optimisticky vidím i budoucnost Letohradu a jeho okolí.“

Po nastěhování technologií a testovacím provozu se nyní rozběhla výroba vzduchových jističů Siemens pro celý svět. „Během loňského podzimu jsme vyráběli zkušební série jističů, nabírali nové zaměstnance a zaškolovali je. Nyní, kdy je produkce z Berlína přestěhována již v plném rozsahu, běží výroba v nové hale na plné obrátky a každý den v ní vyrobíme kolem 200 vzduchových jističů,“ upřesňuje vedoucí výroby Jan Keprt. Vzduchové jističe jsou určeny k jištění napájení velkých, energeticky náročných technologických celků v průmyslu, energetice či veřejné infrastruktuře.

(tz)