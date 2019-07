Na vaše otázky odpovídá obchodní sládek pivovaru Holba.

Co je to pivní servis?

Jde o komplexní péči o výčepní zařízení a služby s tím související. Tým servisních techniků odborně zajišťuje čištění pivního vedení v gastro provozovnách a poskytuje všechny související práce. Pokud je výčepní zařízení v pořádku, pak host dostane pivo v prvotřídní kvalitě, v jaké opouští bránu pivovaru.

Jak poznám správně ošetřené pivo?

Je to jednoduché, prostě vám chutná. Nenajdete v něm žádné pachuti ani cizí vůně. Dostanete ho správně načepované s hustou pěnou, zchlazené a v odpovídajícím skle.

Náš výčepní nečistí trubky a někdy je to na pivu znát. Co mohu jako štamgast dělat, když ho nechci naštvat?

Zkuste s ním o tom mluvit a pokud to nezafunguje, rádi vám pomůžeme. Gastronomie je postavená na zážitku a spokojenosti hosta. A to by mělo být pro každého provozovatele zásadní. Správný vrchní si štamgastů cení a mnohdy jsou to i jeho kamarádi.

Chodíte na pivo?

Ano, rád si na jedno zajdu.