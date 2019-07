Na vaše otázky odpovídá obchodní sládek pivovaru Holba.

Co obnáší pivní kultura? Nevím, co si pod tím představit.

Vztahuje se k ní v podstatě všechno, co s pitím piva souvisí. A my dohlížíme na to, aby se nevytratila zejména z našich hospod. Abyste si to svoje pivo mohli vychutnat správně ošetřené a potěšila vás profesionální úroveň servisu. Dobré pivo si péči skutečně zaslouží, a proto by se mělo čepovat vždy z čistého pivního vedení. Do vaší sklenice by se mělo dostat za pomoci ověřených postupů správného čepování tak, že zalahodí i vašemu oku. K pivní kultuře samozřejmě patří také pivní sklenice, která může být pro každé pivo jiná. Piva nižší stupňovitosti se obvykle čepují do krýglů, kdežto ležáky do sklenice na stopce. Pivní kultura dokáže výrazně ovlivnit váš degustační zážitek.

Točit se kolem piva musí být zajímavé. Jak dlouho působíte v Holbě?

V pivovaru pracuji už od mládí a tato práce mě baví. Dalo by se říct, že je mi práce už i koníčkem. Mám samozřejmě i své další oblíbené záliby, kterými jsou myslivost a rybaření, a těm věnuji také dostatek času. O občasném vypití si dobrého pivka s kamarády snad nemusím ani psát.

Co uděláte, když si někde dáte pivo a připadá vám, že není v pořádku?

V tomto případě poprosím obsluhu o výměnu piva. Ideální je, když vysvětlíte, že se vám na pivu něco nezdá nebo že má zvláštní chuť. Pokud se na tom shodnete s vrchním nebo provozním, je pravděpodobné, že se vám to příště už nestane. Cílem každé hospody by mělo být čepovat pivo v prvotřídní kvalitě.

Jaká je u nás pivní kultura obecně a jak si na tom stojí vaše hospody?

Podílíme se na ní v podstatě všichni. Česká hospoda je náš národní fenomén a přečkala stovky let. Jsme přesvědčeni, že přátelská setkání i v dnešní digitální době znamenají mnoho a že česká hospoda zůstane místem, kam rádi zajdeme.

Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?

Každý národ má svoji náturu, takže se to nedá úplně srovnávat. I v rámci jednoho státu jsou silné pivní oblasti jako je třeba Bavorsko.