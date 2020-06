Svitavská organizace pomáhá pěstounským rodinám při péči o osiřelé děti, aby nemusely vyrůstat v ústavní výchově. Pěstouni často potřebují pomoc odborných pracovníků, kteří jim pomáhají řešit běžné i nenadále situace. Spolek usiluje o pořízení vlastního automobilu, aby zlepšil dostupnost svých služeb pro více rodin. Právě probíhá finálové hlasování jarní části programu ČSOB Pomáhá regionům, který podporuje veřejně prospěšné projekty ve všech českých krajích.

Lepší pomoc dětem v pěstounských rodinách | Foto: archiv ČSOB

ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.