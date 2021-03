Zatímco během první jarní vlny koronaviru teklo pivo proudem a prodávalo se přes výdejní okénko, chladné počasí a zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti minipivovarům v kraji nepřeje.

Potvrzuje i to šetření Českomoravského svazu minipivovarů. Z něho vyplývá, že současná pandemie silně ovlivnila ekonomiku malých pivovarů. Kamenem úrazu je nejen dramatický pokles tržeb, ale také ztráta zákazníků.

„Jarní vlna byla jiná. Bylo hezky a tržby tolik neklesly. Dnes je vše jinak. Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti jsme pochopitelně pocítili,“ řekl Libor Melich sládek minipivovaru Mordýř z Pardubicka. Zdejší pivovar vaří o 30 procent méně piva, než dříve.

Tržby klesly také minipivovaru Faltus z České Třebové. Majitelé zde navázali na více než stoletou tradici vaření piva ve městě. Pokles tržeb o 40 procent však dělá vrásky i jim.

Ze sudu do lahve

Majitelé minipivovarů se shodují, že se změnil především poměr prodeje sudového a lahvového piva. Malé pivovary však často nemají linku, nejsou mechanizované a manuální plnění je tak komplikované. „Stáčení do lahví je velmi náročně,“ potvrzuje sládek z minipivovaru Mordýř v Dolních Ředicích.

Prodej piva do pet lahví či nízkoobjemových soudků odstartovali také v minipivovaru Faltus. Objednávky se zde nejčastěji uskutečňují přes e-shop. „Službu lidé rádi využívají, věříme, že s příchodem teplého počasí se poptávka zase zvýší,“ řekla zástupkyně majitele Milota Blažková Faltusová. Minipivovar Faltus také odesílá své produkty do pivoték po celé České republice, poptávka je zde však velmi nízká.

Malé samoobsluhy zachraňují prodeje

Některé pivovary přistoupily k prodeji lahvového piva do menších samoobsluh a maloobchodních prodejen. Každý litr prodaného piva se totiž v současné době počítá. To potvrzuje také manažer minipivovaru v Neratově v Orlických horách Antonín Nekvinda. „Jsme velmi vděční za spolupráci s Konzumem z Ústí nad Orlicí. Naše pivo je k dostání v desítkách prodejen. Velmi nám to pomáhá finančně ustát tuto těžkou dobu,“ vysvětlil. Prodej piva v lokálním řeznictví pomáhá také českotřebovskému pivovaru.

Poutníci zachraňují situaci

Ne všem minipivovarům v kraji výrazně poklesly tržby. Odlišná situace je třeba na poutním místě v Neratově. Tamější pivovar vaří o téměř polovinu piva více. Od začátku svého působení zde totiž prodávali pivo ve skleněných či plastových lahvích. Po uzavření hospod produkci v lahvích ještě navýšili. Za úspěchem stojí jednak zázračný neratovský pramen, který se do piva přidává, jednak poutní místo, na kterém se pivovar nachází. „Díky našim podporovatelům jsme nemuseli vylít ani litr piva,“ uvedl Nekvinda. Pivovar v Neratově dokonce začal organizovat rozvozy po celé České republice. „Doufáme, že po Velikonocích se bude život vracet k normálu. A lidé se u nás budou moci občerstvovat jak na duši, tak i na těle,“ vyslovil prognózu a přání v jednom Antonín Nekvinda.