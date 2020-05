Sněmovna na konci dubna schválila zákon na poskytnutí státní záruky 150 miliard korun na program COVID III pro živnostníky a podnikatele zasažené v souvislosti s koronavirem.

Jeho součástí je podmínka, aby komerční banky prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) zveřejňovaly, komu úvěr poskytly. Musejí také zjišťovat skutečné majitele úvěrovaných firem. Prosadili to Piráti.

ON-LINE zpravodajství

ke koronaviru

"Není tady otázka někoho tajit, tady je otázka, že je to bankovní tajemství," řekl Havlíček.

Každá firma, která čerpá podporu je podle něj v elektronické verzi zveřejněna v seznamu. Banky mají podle předsedy představenstva České spořitelny Tomáše Salomona už dnes povinnost zkoumat ultimativního vlastníka. Ve zveřejnění úspěšných žadatelů vidí také problém.

"V případě, že banka nevyhoví zákonu správným způsobem, což nikdo přesně neví, jak vykládat, může být zpětně zneplatněna státní záruka," upozornil. Přitom podle něj neexistuje metodický ani soudní výklad, jak v tomto případě postupovat.

"Piráti to tam dali, chvíli se stali slavnými. (…) Chvíle slávy v Poslanecké sněmovně a pár titulků v médiích ve finále znamená, že to některé firmy může odradit, ale de facto si to tím komplikujeme. Je to bariéra, kterou musíme vyřešit. A je to škoda. V podstatě děláme něco, co tady stejně do určité míry existuje a možná daleko profesionálněji," řekl Havlíček.

Ke schválení programu COVID III zatím chybí notifikace Evropské komise. Podle Havlíčka se očekává v řádech hodin. V pondělí by poté parametry programu mohla schválit vláda. Následně může ČMZRB vyhlásit výzvu, do které se mohou hlásit komerční banky. Podle Salomona čerpání z programu bude možné za několik dní, možná týden či dva po jeho schválení vládou.