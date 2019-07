Na vaše otázky odpovídá obchodní sládek pivovaru Holba.

Podle čeho mohu spolehlivě poznat dobré pivo?

Mělo by být vyrovnané a pokud pivo pijete, to dobré určitě poznáte. Po načepování hodnotím pivo nejdříve zrakem. Každý si většinou všimne pěny, která je u světlých piv bílá, hustá a kompaktní.

Naše pivo má krásnou jiskru, kterou nejde nevidět a kolem sklenice se line vábivá vůně po chmelu i sladu. Je absolutně čistá a pokud ne, není něco v pořádku a doporučuji toto řešit s výčepním. Po napití musí do krku pivo pěkně klouzat a ideální je, když každý doušek vybízí k dalšímu napití. Říká se tomu pitelnost a je to jedna ze zásadních vlastností dobrého piva. Pivo má mít příjemnou plnost, kterou doprovází přiměřená hořkost, ideálně s delším dozvukem. Hořkost by nikdy neměla přebíjet tělo piva.

Jaké vlastnosti musí mít degustátor?

Měl by mít správné smyslové vnímání, při degustaci rozhoduje chuť, čich a zrak. Ale to jsou jen faktické předpoklady a ani ty nezaručí, že budete dobrý degustátor. Vede k němu náročná cesta a tisíce degustovaných vzorků. Sledovat pokroky sám na sobě je zajímavé, proto pokud vás to láká, jděte do toho.

Jak často degustujete pivo v Holbě?

Jsem členem degustační komise, která zasedá každý den. Degustujeme každou šarži piva, tedy veškeré pivo, které z pivovaru odchází. Vzorky se předkládají v řadě od nejnižší po nevyšší stupňovitost. Mezi jednotlivými vzorky je zapotřebí držet krátkou pauzu a chuťové pohárky zneutralizovat degustačním soustem, např. chlebem nebo sýrem. Každá degustace potvrdí senzorickou identitu piva a předem vyloučí jakýkoli odklon od jeho stabilní charakteristiky.

Jak byste chuťově charakterizoval váš Šerák?

Holba Šerák je světlý ležák. Střední plnost doplňuje lahodně nahořklá chuť a příjemné chmelové aroma. Jeho základem je voda z horských pramenů a ta mu dává jedinečnou jiskru. Je to naše chlouba a vlajková loď značky. Letos Šerák slaví 35 let a samozřejmě i já mu do dalších let přeji to nejlepší, tedy mnoho spokojených zákazníků. Myslím, že je to ten nejlepší dárek.