„Dneska už je to pravdu boj o holé přežití. Bohužel tato vláda nepochopila včerejší vzkaz. Nikdo se během dne nevyjádřil k naší situaci, mimo siláckých řečí, že nás začnou zavírat,“ okomentoval výsledek protestu majitel Jiří Janeček, který prý skutečně čekal, že vláda vyšle vzkaz, že problematiku bere na zřetel a začne se jí zabývat. „Místo toho se zavedly restrikce a pokuty, což vnímám velmi negativně,“ řekl.

Hovoří se přímo o tom, že by se kvůli koronavirové situaci mohla řada provozoven opět zavřít – a mezi nimi právě i restaurace. „Jestli nás opět zavřou bez jasných pravidel, kdy dostanou podnikatelé nějakou pomoc, tak to je problém. Nevěříme vládě a opatřením, je to strašně chaotické. Vezměte si to, jak se předevčírem smělo točit pivo do PET lahve, potom ne, potom opět ano. To přece není normální,“ popsal majitel restaurace.

Během protestu, kdy nechal restauraci otevřenou i po 20. hodině, přišla Policie ČR i hygiena. „Byli ale velmi korektní. Vědomě jsme porušili nařízení vlády, že jsme neuzavřeli provoz. Jestli si vláda myslí, že uzavřením restaurací na dvě hodiny zarazila koronaviru zdrcující úder, tak je to k smíchu,“okomentoval Janeček, který podobná restriktivní nařízení již nechce nadále snášet.

Policisté opravdu kontrolují dodržování vládních nařízení a případná zjištění jejich porušení řeší v souladu se zákonem převážně oznámením příslušnému správnímu orgánu. „Policisté se každodenně v rámci běžného výkonu služby zaměřují na kontroly dodržování krizových opatření vlády a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví,“ řekla policejní mluvčí Veronika Čermáková.

V restauraci v obci Jince se prý v době kontroly nacházelo přes třicet hostů a obsluha restaurace. „Na kontrole se podílelo sedm policistů a psovod se služebním psem. Přítomni byli také dva pracovníci příbramské hygienické stanice,“ doplnila.

Jiří Janeček má rozmyšlený i další plán. „Vyzveme rebelující restaurace i ostatní živnostníky a podnikatele k setkání, na kterém si sladíme další postup. Samozřejmě se setkáme podle současných protiepidemických opatření a doufám, že budou platit i v neděli,“ poznamenal a poděkoval také fanouškům Malého Janka, kteří nabízejí pivovarní restauraci finanční pomoc. „Nechceme nic zadarmo, chceme pracovat ve stabilním podnikatelském prostředí,“ sdělil majitel.

Pouze upozorňuje na to, že příznivci si mohou zakoupit v internetovém obchodě dárkový poukaz. „Na jaře ho přijďte propít,“ dodal.

