Rychnovsko – Kvasinská automobilka stále přijímá nové zaměstnance. Zaměstnání může v automobilovém závodě v Kvasinách ještě najít dva tisíce lidí.

Díky průmyslovému rozvoji v okrese o práci rozhodně není nouze, nastává tu ale opačný problém, lidí je málo. Na úřadech práce už se najde pouze minimum vhodných uchazečů, kteří by mohli na volná místa nastoupit.

Firmy tak hledají lidi z celé republiky nebo i ze zahraničí. Agentury zprostředkovávající práci velmi často zaměstnávají také lidi cizích národností. Nejčastěji jsou to například Poláci, Slováci a Ukrajinci.

Na Rychnovsku je nejnižší nezaměstnanost ze všech okresů v celé republice. Úřady práce v regionu už nemají velké možnosti, problém prý není ani s kvalifikací. Ti, kdo nemají technické vzdělání, mohou nastoupit jako agenturní zaměstnanci.

Rozvoj průmyslu na Rychnovsku ale ne zrovna všichni vítají

„Závod v Kvasinách se připravuje na navýšení výrobních kapacit. Z toho důvodu plánujeme vytvořit celkem až dva tisíce nových pracovních míst. Náborové aktivity průběžně probíhají," prozradil tiskový mluvčí Škoda Auto Tomáš Kubík.

Volných míst tak nadále bude přibývat, lidé z okresu je ale nezaplní. Díky průmyslovému rozvoji je zde nejnižší nezaměstnanost, ani na úřadech práce tak nemají přehršel vhodných uchazečů.

„Okres má nejnižší nezaměstnanost v republice. Tyto problémy se týkají všech firem. Zaměstnavatelům zůstávají oči pro pláč. Počet prázdných a nových míst převyšuje počet nezaměstnaných," prozradil již dříve Deníku ředitel rychnovského úřadu práce Petra Richtera.

Obdobná situace je také na úřadě práce v Dobrušce. „Máme tu opravdu nízký počet uchazečů o zaměstnání. Práci hledá minimum mužů," vysvětluje ředitelka Václava Volfová.

Podle jejích slov lidé, kteří v současné době hledají práci, nemají problém například z Dobrušky dojíždět do Kvasin nebo i vzdálenějších míst.

NE VŠICHNI JÁSAJÍ

Průmyslový boom na Rychnovsku má velké plus právě při hledání zaměstnání. Někteří obyvatelé ale upozorňují i na negativa.

„Jsem ráda, že díky automobilce našlo v okrese mnoho lidí práci. Nelíbí se mi ale, jak se mění zdejší okolí. Zvyšuje se dopravní provoz a kolem Solnice, kde vede i cyklostezka, je opravdu samá fabrika. Na kole to není zrovna příjemná projížďka," svěřuje své dojmy Martina D. z Rychnovska.

Ta také dodává, že si nedokáže představit, co by se stalo, kdyby jednou nastala situace, že by začaly firmy v průmyslové zóně hromadně propouštět.