Předposlední dějství dlouhodobé části Crossdock extraligy definitivně určilo elitní osmičku, která bude v play off bojovat o mistrovský titul. Jsou v ní hned tři východočeští zástupci, pouze královéhradecké naděje na vyřazovací souboje po porážce s Ústím nad Labem splaskly.

O zřejmě nejzajímavější počin se postarali letohradští Jeleni. Ne ani tak tím, že vyhráli na půdě posledních Prachatic (a odsoudili je tím současně k sestupu), ale zejména proto, že představili novou a velmi pozoruhodnou akvizici. Jejich dres totiž oblékl liberecký hokejista Oscar Flynn a že mu ani hokejbalové dovednosti rozhodně nejsou cizí, to dokázal hned při premiéře třemi kanadskými body. Další novou tváří v kolektivu je útočník Petr Vodvárka, který za Letohrad hrával ve svém dorosteneckém věku.

„První třetina byla z naší strany taková utahaná, byla znát dlouhá cesta do Prachatic, ale myslím, že od druhé části jsme diktovali tempo hry a gradovalo to třetí třetinou, kdy jsme zkraje utkání rozhodli a ještě přidali další hezké branky,“ hodnotil průběhu zápasu hlavní trenér Tomáš Friml. „Jsme spokojeni, vyhráli jsme a za tohle vítězství jsme rádi,“ konstatoval a kvitoval i zapojení obou novicůl Oscara Flynna a Petra Vodvárky. „Prosadili se střelecky a oba skvěle zapadli i do kabiny.“

Do konce základní části zbývají Letohradským dva zápasy. V sobotu od 14 hodin hrají doma proti Karviné a v neděli v 11 hodin nastoupí proti Pirátům v Hradci Králové. „Poslední dvě utkání chceme zvládnout a udržet se na šestém místě tabulky. Týmu věřím,“ říká Tomáš Friml.

Crossdock extraliga:

HBC Prachatice – SK Hokejbal Letohrad 3:8 (2:1, 0:2, 1:5). Branky: 2. Bárta (Valek), 11. Švácha (Bárta), 35. Šaršok (Jiří Štěpánek) – 5. Macháček (Doskočil), 17. Flynn (Macháček), 25. Vodvárka (Cvejn), 31. Vodvárka (Cvejn, Bečka), 32. Halbrštát (Macháček, Flynn), 32. Dostál (Levý, Chovanec), 37. Macháček (Halbrštát, Flynn), 43. Halbrštát (Lux, Cvejn).

Letohrad: Křemenák (Novák) – Anýž, Bečka, Doskočil, Dostál, Lajčiak, Lux – Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Flynn, Halbrštát, Hubálek, Levý, Macháček, Vodvárka.

Aktuální pořadí:

1. Hostivař 20 18 0 0 2 96:43 54

2. Kert Park Praha 20 15 1 0 4 96:42 47

3. Ústí nad Labem 20 15 1 0 4 75:37 47

4. Kladno 21 13 0 1 7 70:48 40

5. Svítkov 21 11 2 0 8 73:60 37

6. Letohrad 20 9 1 2 8 63:61 31

7. Pardubice 21 8 2 0 11 69:72 28

8. Karviná 20 7 1 1 11 60:76 24

9. Hradec Králové 20 5 1 0 14 43:71 17

10. Dobřany 21 4 1 3 13 42:76 17

11. Plzeň 20 3 1 4 12 44:73 16

12. Prachatice 20 2 1 1 16 42:114 9

