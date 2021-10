Pardubice zažily krutý konec sezony. Celý ročník vyhrávaly a jako první si zajistily účast v Silver Bowl. Jako jistý finalista podlehli v posledním utkání základní části domácímu Třinci, který se touto výhrou katapultoval do souboje o druholigové zlato. No a teprve druhá prohra přišla v nejdůležitějším zápase sezony. Sharks vůbec nebrali v potaz, že je Stallions „pustili“ do finále Silver Bowlu. Do Pardubic přicestovali bez klíčového hráče, quarterbacka Alana Kosniovského. I přes jeho absenci zvítězili.

STALLIONS PARDUBICE – TŘINEC SHARKS 15:21 (0:7, 6:0, 6:0, 3:14).

1.čtvrtina: TD - 0:7 Javorek, 3y run (Kryštof Slavíček kick); 0:08 do konce, 2.čtvrtina: TD - 6:7 Zbortek, 0y fumble return (kick neúspěšný); 1:12 do konce, 3.čtvrtina: TD - 12:7 Linek, 11y run (2pt run neúspěšný); 1:30 do konce, 4.čtvrtina: TD - 12:13 Mísař, 19y run (kick neúspěšný); 8:58 do konce, TD - 12:21 Mísař, 11y run (Tomáš Klimas 2pt pass od Peter Banik); 3:41 dp konce, FG - 15:21 Doucek, 42y; 1:52 do konce. Diváci: 405. Pardubice: O. Ženka, Janeček, Plaček, Doucek, Chovanec, Linek, Kakos, Kutý, Sedlák, Mikyska, Zbortek, Pobuda, Černý, Valenta, Semerád, Vejs, Rabas, Meduna, Ministr, Martinovský, M. Ženka, Kozlík, Strnad, Králíček, Vačkář, Lenk, Jakubec, Vinař, Ráb, Svoboda, Vácha, Žďárský, Kišš, Vlček, Petřík, Březina, Máslo, Zelenka, Korel, Korpa.

Velký zápas se uskutečnil na Městském atletickém stadionu na Dukle. Útok Stallions vstoupil do zápasu dobře a rychle se dostal s míčem k blízkosti endzóny. Jenže při jednom z passů quarterbacka Matěje Linka dokázal obránce Sharks vyrazit míč do vzduchu, kde ho lapil třinecký David Mikulský a přesprintoval téměř celé hřiště. Sharks ale nabídnutou pozici nedokázali využít, když pokus o field goal zablokovala obrana Stallions. Skóre zápasu otevřel na konci úvodní čtvrtiny třinecký Dalibor Javorek, který si našel cestu ze 3yardové vzdálenosti až do endzóny. Útok Stallions střídal posuny s míčem s chybami a ztrátami míčů. O první body domácích se tak postarala obrana. Sharks chtěli odkopávat z hloubi vlastní endzóny, ale odkopávajícímu hráči vypadl míč. Ten zalehl v endzóně obránce Václav Zbortek. Po neúspěšném potvrzení touchdownu bylo skóre 7:6 pro Sharks. Stallions se dostali do vedení na konci třetí čtvrtiny, když si quarterback Linek nechal míč pro sebe a z 11yardové vzdálenosti prokličkoval až do endzóny. Po neúspěšném dvoubodovém potvrzení vedly Pardubice 12:7.

V závěrečné čtvrtině se o slovo přihlásil running back Sharks Martin Mísař. Díky běhové hře neměli Sharks problém přejít celé hřiště a Mísař skóroval dva touchdowny. Stallions v závěru zápasu už dokázali pouze korigovat skóre na konečných 15:21.

"Nebyli jsme schopni zastavit dominantní třineckou runovou hru, a to rozhodlo," viděl hlavní důvod prohry Petr Košťál, hlavní trenér Stallions.

Sharks bez svého quarterbacka Alana Kosniovskeho, který do finále nenastoupil kvůli pozitivnímu testu na covid, využívali především běhové hry. Tu obrana Stallions nedokázala v průběhu celého zápasu zastavit.

"Před zápasem jsme měli problémy, ale ty motivovaly náš tým, což vedlo k výhře," okomentoval absenci svého pilíře Rafal Grabowski, hlavní trenér Sharks.