V sedle dvanáctiletého Hegnuse zvládl nejlépe ze všech závěr náročného dostihu. „Bavili jsme se s trenérem Radkem Holčákem, jak v dostihu jít. Nepodařilo se, abychom byli vepředu, byl jsem tak pátý. Nechal jsem ovšem koníka odpočívat, věděl jsem, že konec má dobrý,“ popisoval Matuský. Nejprve si ovšem museli poradit s obávaným Taxisem, překážkou číslo 4.

„Tolik to nevyšlo, ale famózně to ustál, pokračovali jsme dál,“ uvedl žokej.

Další komplikace přišla těsně před poslední překážkou. „Vandual ho ještě přitlačil na bariéru, to Hegnuse hodně rozhodilo. Musel se z toho vzpamatovávat, ale podal super výkon, je to parádní kůň,“ prohlásil Matuský.Mohl slavit triumf, v legendárním dostihu přitom dříve platil za smolaře. V letech 2015 až 2017 ho zdravotní trable na start vůbec nepustily. Roky odříkání a tréninku nyní zúročil.

„Makal jsem tvrdě, dvakrát denně jsem chodil sportovat. Dřina se vyplácí, Kdo maká, ten se dočká,“ prohlásil.

Složitá příprava

Radostné pocity prožíval i trenér Radek Holčák. Ani Hegnus to neměl jednoduché, loni ze zdravotních důvodů nestartoval.

„Váhali jsme, jak to vyřešit. Myslím, že jsme zvolili správnou cestu, vrátilo se to. Byl to strašně emotivní rok, protože příprava nebyla jednoduchá, měl jsem nemocné rodiče, válčili jsme na všech frontách. Bylo to těžké, jsem rád, že to takhle dopadlo,“ řekl Holčák.V roli trenéra již zažil ve Velké pardubické triumf s Maskulem v roce 2002.

„To se nedá porovnat. Všichni pro to žijeme, dáváme tomu maximum. Dlouho jsme čekali na vítězství do Velkých Karlovic, jsou to velké emoce,“ řekl Holčák.

A jeho slova jen potvrdil František Ševců, majitel koně. „Strašně si toho vážím, jsem tak dojatý, že mám slzy v očích. Splnil se mi životní sen,“ prohlásil Ševců.Stotřicátý ročník postrádal obvyklou kulisu. Kvůli opatřením proti koronaviru se dostih konal bez diváků.

„Pro všechny, co se točí kolem koní, je tohle smutné. Chybí atmosféra a po dostihu nemáte komu zamávat,“ litoval Matuský. „Je mi líto diváků. Snad se situace zlepší a sejdeme se zase před plnými tribunami,“ doplnil Holčák.