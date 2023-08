/FOTOGALERIE, VIDEO/ I když manažer Vladimír Vaněk avizoval, že organizace pátého ročníku atletického Rieter mítinku byla z jeho pohledu zatím nejnáročnější, tak se znovu předvedl jako sportovní „kouzelník". Nejen, že opět dokázal do Ústí nad Orlicí přivést vynikající konkurenci včetně reprezentantů nominovaných na blížící se světový šampionát v Budapešti, ale navíc „zařídil" i optimální atletické počasí, což byla po předešlých propršených dnech jeho zásadní obava.

Pokus Tomáše Staňka v kouli. | Video: Radek Halva

Ale všechno vyšlo a odměnou pořadatelům byly kvalitní výkony na dráze i v sektorech a spokojené publikum.

Diváci pochopitelně nejvíce sledovali hlavní hvězdy mítinku. Barbora Špotáková prokázala, že pořád nepatří do sportovního důchodu. Sice měla v soutěži jediný platný pokus, ale ten poslala o dvaatřicet centimetrů za šedesátimetrovou hranici a jasně porazila zahraniční soupeřky z Jihoafrické republiky a Velké Británie, když její přemožitelka z mistrovství republiky Petra Sičáková zůstala daleko zpět mimo stupně vítězů. „Jsem absolutně nadšená. Trošku jsem věděla, že se cítím dobře, ale že to bude těch šedesát, za to jsem nesmírně ráda. Já jsem ten hod položila a ono to prostě žralo metry, i když tak ideální nebyl. V Táboře na mistrovství ČR jsem tušila, že to nebyl zdaleka můj den, proto jsem chtěla ještě jeden závod, tak jsem ještě narychlo zavolala sem a nelituji toho," řekla na facebooku atletického svazu. Svým výkonem se posunula na třetí místo letošních českých tabulek. Před rokem na mistrovství Evropy v Mnichově Špotákové jenom o 36 centimetrů lepší výkon stačil k bronzu, absence v Budapešti však nelituje. „Já už se s profesionální kariérou rozloučila. Tohle je o něčem jiném, já najednou nemusím a můžu si dělat program po svém, nesvazuje mě nic. Takhle bych znova musela a musela a to už prostě nechci. Těším se na to, že budu fandit našim holkám, a přeju jim, ať se jim to zadaří a konečně mě zastoupí," dodala spokojená ústeckorlická vítězka.

Šedesátimetrový pokus Barbory Špotákové:

Zdroj: Radek Halva

Tomáš Staněk potvrdil vysoký výkonnostní standard, jeho nejkvalitnější pokus měřil 21,26 m a pochopitelně stačil na jasnou výhru. Byl to jeho nejdelší vrh od ostravské Zlaté tretry. „Nebylo to špatné, ale mohlo to být ještě lepší. Věřím, že se příprava ubírá správným směrem. Děkuji divákům, byli tradičně skvělí,“ vyjádřil se Staněk na oficiálním webu Rieter mítinku. Lépe si naopak jeden z posledních testů před světovým vrcholem představoval dálkař Radek Juška, který zaostal za nedávnými osmimetrovými skoky a za průměrných 767 cm bral druhé místo, neboť lepší byl Polák Andrzej Kuch.

Kvalitní úroveň měla opět soutěž diskařů. Vloni v Ústí vyhrál slovinský fenomén Kristjan Čeh, letos se Jihoafričan Victor Hogan nenechal příliš zahanbit, jeho výkon 63,44 má parametry finále mistrovství světa. Jedním z vrcholů dne byla osmistovka, ze které vyšel vítězné Filip Šnejdr, byť pomýšlel na lepší čas, ale z rychle rozběhnutého závodu ho nevytěžil. „Tadeáš Plaček to rozběhl skvěle, ale já se necítil nejlépe. Běhá se mi trochu těžce, vítr byl dost nepříjemný. Výhra se ale počítá,“ vysvětloval po svém třetím ústeckém vítězství. Na závěr programu ještě pobavili diváky věční rivalové Jan Veleba a Zdeněk Stromšík na stovce, první jmenovaný prolétl rovinku o jedinou setinu rychleji. Možná by z vyrovnaného souboje vzešly ještě lepší časy, ale silný protivítr to nedovolil.

Finiš osmistovky:

Zdroj: Radek Halva

Tradičně si před slušně zaplněnými tribunami zazávodili i mladí běžci a běžkyně žákovských kategorií, pro které je takový start a setkání s jejich atletickými idoly nesporně motivací do další tréninkové práce.

Z výsledků

MUŽI: 100 m: 1. Veleba (Dukla Praha) 10,57, 2. Stromšík (SSK Vítkovice) 10,58, 3. Schubert (LIAZ Jablonec nad Nisou) 10,73. 300 m: 1. Šorm (Dukla Praha) 32,80, 2. Desenský (Sokol Hradec Králové) 33,27, 3. Ščibráni (SSK Vítkovice) 34,91. 800 m: 1. Šnejdr (Dukla Praha) 1:48,06, 2. Kotyza (VSK Univerzita Brno) 1:48,25, 3. Sasínek (AK Hodonín) 1:48,62. Dálka: 1. Kuch (Pol.) 7,78, 2. Juška (PSK Olymp Praha) 7,67, 3. Isachenko (Ukr.) 7,50. Koule: 1. Staněk (USK Praha) 21,26, 2. Tadeáš Procházka 17,80, 3. Tupý (oba AC TEPO Kladno) 17,72. Disk: 1. Hogan (JAR) 63,44, 2. Szikszai (Maď.) 60,44, 3. Forejt (AK Škoda Plzeň) 57,23.

ŽENY: 100 m: 1. Jiranová (USK Praha) 11,95, 2. Kolářová (SSK Vítkovice) 12,44, 3. Mekchanchuková (Ukr.) 12,45. 300 m: 1. Melnyková (Ukr.) 37,21, 2. Bendová (PSK Olymp Praha) 38,15, 3. Jiranová (USK Praha) 38,48. 800 m: 1. Šimková (ASK Slavia Praha) 2:06,93, 2. Petrásková (USK Praha) 2:07,66, 3. Čechová (PSK Olymp Praha) 2:09,94. 100 m př.: 1. Vokálová (Dukla Praha) 13,85, 2. Štolová (USK Praha) 14,05, 3. Kadavá (LIAZ Jablonec nad Nisou) 14,67. Dálka: 1. Kadavá (LIAZ Jablonec nad Nisou) 555, 2. Černocká (AK Šternberk) 541. Oštěp: 1. Špotáková (Dukla Praha) 60,32, 2. Van Dyková (JAR) 57,47, 3. Waltonová (Anglie) 55,59.

Cena ředitele společnosti Rieter CZ za nejlepší mužský výkon: Tomáš Staněk. Cena starosty Ústí nad Orlicí za nejlepší ženský výkon: Barbora Špotáková. Cena manažera mítinku: Filip Šnejdr. Cena firmy Okna Langer: Victor Hogan.

60 m chlapci: 1. Vacek (Jiskra Ústí nad Orlicí) 7,42, 2. Šmíd (Svitavy) 7,58, 3. Bednařík (Lokomotiva Trutnov) 7,62. 60 m dívky: 1. Cviková (AK Iscarex Česká Třebová) 8,38, 2. Minářová 8,99, 3. Pospíšilová (obě Jiskra Ústí nad Orlicí) 9,02.