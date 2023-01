„Ráno mě museli dostat do bot mechanici, skoro až násilím jsme to tam nasoukali. Pravá noha se mi totiž nafoukla,“ dodal Michek, který rovněž poskočil na dvanácté místo celkového pořadí. „Asi budeme Martinovi dávat prášky proti bolesti před každou etapou,“ smál Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion Moto Racing Group.

Tohle je úspěch jako řemen! Vždyť na letošním ročníku je sedm továrních týmů (Honda, Gas, Husquvarna, KTM, Hero, Sherco nebo čínský Kovy). Ty mají oproti českému Orionu MRG zcela jiné technické a finanční možnosti. A hlavně vycházejí z celoroční přípravy. „Tovární jezdci najedou za rok v písku třeba 50 tisíc kilometrů, já jenom dva tisíce. Na Dakaru je musím stíhat díky odhodlání, nasazení nebo energii, kterou získávám přes den také od fanoušků,“ popisuje Michek, kterému se povedl v úterý životní výsledek.

V nejtěžší dálkové soutěži byl nejlépe v předchozím ročníku na devátém místě v etapě, na svém kontě má ještě tři desáté příčky. „Pamatuji si ročníky, kdy jsem dojel do cíle kolem dvacátého místa a byl to obrovský úspěch. Sedmé místo je až neuvěřitelné kvůli té obrovské konkurenci,“ zdůraznil Michek, který v úterý ztratil pouze deset minut na nejrychlejšího Argentince Luciana Benavidese. Navíc se v celkovém pořadí posunul na dvanácté místo, na vedoucího jezdce na tovární Husqvarně ztrácí více než hodinu.

V původním zveřejněném pořadí etapy figuroval Michek na sedmém místě, v oficiální klasifikaci vydané pořadateli se však nakonec objevil po korekcích na deváté pozici.

Přitom Michka stále trápí naražený kotník, zranění si přivodil v nedělní etapě a nepomohla ani intenzivní léčba v pondělím volném dni. „Ráno to vůbec nevypadalo na takový úspěch. Vzal si prášek na bolest a pak mu mechanici pomáhali do boty. Je to pro náš tým historický výsledek, Martinova etapa sedla. Pomohlo také, že se vpředu bloudilo v otevřených terénech, Martin toho skvěle využil a jel velmi rychle,“ popsal Ervín Krajčovič.

Ani samotný Michek zajetému výsledku v cíli nevěřil. „Toto umístění v etapě je až neuvěřitelné po tom, co mám trochu zdravotní problém s naraženým kotníkem na pravé noze. Etapa byla moc hezká, chvilku jsme se brodili v takové řece, vodu jsme měli až po motor. Máme před sebou ještě pět dní, musím jít zase nohu ledovat,“ dodal s úsměvem. Závěrem dne pak jeho tým zjistil, že má na motorce prasklý rám. „Byli u nás zástupci KTM a museli jsme ho svařit. Vše by mělo být v pořádku,“ dodal Michek.

(z tiskové zprávy)