Odměnou za jejich práci byl velký zájem běžců, napříč všemi kategoriemi od nejmenších „špuntů“ až po veterány jich bylo 179!

S KVĚTINOU K REKORDU

„Počet startujících byl nejvyšší za všechny dosavadní ročníky. Slušně nás to prověřilo a máme řadu věcí a nápadů do dalších let, co všechno zlepšit. Od běžců jsme měli kladné reference,“ uvedl za pořadatele Michal Heger. „Zpestřením byla tombola, kde se losoval vyhlídkový let na letišti ve Starém Městě, který vyhrála Romana Benková. Mimo jiné dostala každá startující žena u prezentace květinu,“ dodal Heger.



Možná i tahle „motivace“ pomohla překonání traťového rekordu mezi běžkyněmi, který výrazně zlomila vítězná Hana Švestková Stružková a nutno podotknout, že to svým konkurentkám pořádně „natřela“. Vždyť Janu Matyášovou, druhou v absolutním pořadí závodu a vítězku kategorie nad 45 let, překonala bezmála o pět minut. Třetí čas zaběhla Kristýna Otevřelová, ta zase pro změnu opanovala ženskou kategorii do 34 let. Jak vidno, věk je v případě dam pouze číslo…



Rekord Deseti jarních kilometrů, který drží z prvního ročníku Ondřej Svoboda, se otřásal v základech rovněž mezi muži, v tomto případě ovšem o čtyři sekundy odolal. Petr Zimola startoval na okruhu v Kunčině a jejím blízkém okolí poprvé, přesto se bez otálení ujal diktování ostrého tempa a postupně tak „odpáral“ všechny konkurenty. Jako posledního Martina Jora, který bojoval o vítězství prakticky do posledních metrů, ale přes veškeré úsilí zůstal o sedm vteřin zpět. Jako třetí se na cílové čáře objevil letohradský Radek Hejl.



Pro ty běžce a běžkyně, kteří se necítili na kompletní desítku, nachystali pořadatelé hobby závod v délce 3,8 km. Počtvrté ho vyhrál domácí Matěj Papežík (13:52) a před sebou má jasnou výzvu zkusit za rok hlavní distanci. Mezi ženami vyhrála Lucie Dolečková z AK Moravská Třebová (17:14).

PŘÍŠTĚ VE SVITAVÁCH

Druhé pokračování celoročního seriálu Iscarex Cup 2019 se běželo o den později v Zábřehu na Moravě a neslo stylový název Běh za břehem. Hlavní trať měřila lehce přes sedm kilometrů a pro vítězství si mezi více než 150 účastníky doběhli Jan Janů (Mizuno Team) v čase 23:00 min. a Lenka Dušková z českotřebovského Iscarexu (28:14).



Nejbližším pohárovým podnikem bude Svitavská desítka, která je na programu v sobotu 30. března s centrem na Svitavském stadionu.

Deset jarních kilometrů v Kunčině

MUŽI – ABSOLUTNÍ POŘADÍ – TOP 10: 1. Petr Zimola (TJ Nové Město na Moravě) 34:23 min., 2. Martin Jor (Runsport Team) 34:30, 3. Radek Hejl (Letohrad) 35:03, 4. Pavel Pešek (Litomyšl) 35:14, 6. Jan Benko (Litomyšl) 35:30, 6. Mojmír Dryml (Hvězda Pardubice) 36:10), 7. Lukáš Adamec (Horo Česká Třebová) 37:17, 8. Michal Kramář (Sokol Janov) 37:26, 9. Aleš Stránský (Iscarex Česká Třebová) 37:39, 10. Josef Novák (Horní Čermná) 37:48.



ŽENY – ABSOLUTNÍ POŘADÍ – TOP 10: 1. Hana Švestková Stružková (Račí Údolí) 37:55, 2. Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí) 42:44, 3. Kristýna Otevřelová (Columbia Montrail) 43:04, 4. Alena Kriklová (Jaroměřice) 43:49, 5. Tereza Svobodová (Spartak Praha 4) 44:07, 6. Markéta Černá (Iscarex Česká Třebová) 44:32, 7. Hana Reslová (Fenix Team) 45:04, 8. Anna Krátká (Hvězda Pardubice) 45:48, 9. Dagmar Dulajová 46:38, 10. Romana Benková (Litomyšl) 47:03.



VÍTĚZOVÉ PODLE KATEGORIÍ – junioři: Patrik Holubář (Ústí nad Orlicí). Muži A: Petr Zimola. Muži B: Radek Hejl. Muži C: Aleš Stránský. Muži D: Vítězslav Šolc (BKL Machov) 43:59. Muži E: Miroslav Krumer (MK Ostrov) 52:33. Juniorky: Agáta Borková (Brzdy Horní Čermná) 56:29. Ženy A: Kristýna Otevřelová. Ženy B: Hana Švestková Stružková. Ženy C: Jana Matyášová. Ženy D: Eva Jirásková (TJ Maratonstav Úpice) 50:04.