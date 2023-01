Extraligový A tým Jelenů začal trénovat na začátku ledna a „jede“ v přípravě třikrát týdně. „Příprava zatím probíhá podle plánu a všechny naplánované tréninky plníme. S přístupem hráčů jsem spokojen, i přes občasné brblání hráči pracují, aby byli připraveni na jarní část,“ nechává nahlédnout pod pokličku zimní přípravy hlavní kouč Tomáš Friml. Do akce naskočil naskočil i Vít Rozlílek, který v loňském roce absolvoval operaci kolene. S áčkem trénují i hráči druholigové rezervy a dorostenci. „Co se týká docházky, tak tam úplně spokojený nejsem, mohlo by to být určitě lepší, ale je to ovlivněno pracovními a školními povinnostmi některých hráčů,“ dodává Friml.