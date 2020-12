Bezmála dvě dekády je neodmyslitelnou součástí sportovního života regionu seriál nejen ryze cyklistických závodů, který pod názvem Cykloman - Abner Cup pořádá CK Slovan Moravská Třebová.

Jeho letošní v pořadí devatenáctá edice byla z důvodu koronavirových starostí a nucených zákazů komplikovaná, většinu plánovaných podniků se však nakonec podařilo odjet ke spokojenosti cyklistů i pořadatelů.

Absolutním vítězem a držitelem titulu nejvšestrannějšího cyklisty Moravské Třebové se stal Tomáš Zezula (Cycling Brno), v ženské kategorii dominovala Jitka Dulajová (CK Slovan Moravská Třebová).

Zdroj: CK Slovan Moravská Třebová

Přes značná omezení bylo odjeto osm závodů na silnici i v terénu, nechyběly ani tradiční letní soutěže všestrannosti v triatlonu a duatlonu. Účastníkům se do celkového hodnocení započítalo sedm nejlepších výsledků.

„Cyklistiku jako takovou ovlivnil koronavirus spíše pozitivně. Daleko více lidí mělo čas na sebe, na sportování i na kolo a mnoho dalších chtělo alespoň trochu zlepšit svoji zdravotní kondici. V seriálu závodů o nejuniverzálnějšího cyklistu se stihlo uspořádat osm z deseti závodů. Tento fakt trochu ovlivnil celkové výsledky, protože někteří se nemohli zúčastnit sedmi, které se počítaly do celkového pořadí. Tomáš Zezula letos zaznamenal radikální vzestup výkonnosti a zaslouženě zvítězil. Ohrozit ho mohl jedině loňský vítěz Petr Šich, který však neměl zmíněných sedm závodů, účastní se českého poháru a patří do trochu jiné ligy,“ hodnotil ročník předseda CK Slovan Josef Doležel.

„Devatenáctý ročník byl bohužel ovlivněn tím vším kolem nás, ale po loňském roce jsem cítil šanci, že by snad bylo možné se dostat na pódium. Když se vše v květnu rozběhlo, tak jsem šel závod od závodu. Pro mě je to velký posun od doby, co jsem před šesti lety nastoupil do prvního klání. Moc si toho vážím,“ řekl spokojený Tomáš Zezula.

V absolutní klasifikaci za sebou nechal druhého Michala Rottera a třetího Jiřího Kadidla (oba CK Slovan Moravská Třebová). Vítězku Dulajovou následovaly v pořadí stříbrná Monika Doleželová (CK Slovan Moravská Třebová) a Bedřiška Schneiderová (CK Čerti Kunčina) na bronzovém stupínku.

V jednotlivých věkových kategoriích trumfovali: Tadeáš Ladra (SKP Duha Fort Lanškroun, junioři), Josef Pospíšil (Moravská Třebová, M1), Tomáš Zezula (M2), Josef Doležel (CK Slovan Moravská Třebová, M3), Jaroslav Hanák (CK Slovan Moravská Třebová, M4), Jitka Dulajová (Ž1), Bedřiška Schneiderová (Ž2) a Kateřina Navrátilová (4Sports Team Svitavy, juniorky). (pm, rh)

Cykloman 2020 se ztenčil z obvyklých deseti na osm podniků, když koronavirové restrikce toho pořadatelům více nedovolily a některé akce, jako například silniční Prolog, musely změnit termín. Nekonaly se terénní časovka a závod do vrchu.



1. BACH – orientační závod dvojic

2. Městské cross-country

3. Prolog – silniční časovka

4. Moravskotřebovský cyklomaratón

5. Triatlon Paperman

6. Kunčinský duatlon Powerman

7. Babí léto – cross country

8. Silniční časovka jednotlivců