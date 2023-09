Druhé pokračování má za sebou florbalová divize. Pro druhé vítězství si došli hráči z Litomyšle, ovšem cesta ke třem bodům byla pořádně trnitá a našli ji v době, kdy jejich větev při domácí premiéře povážlivě praskala. Z výhry se o minulém víkendu radoval rovněž Letohrad a v jeho případě to bylo ozdobeno dvoucifernou náloží do branky soupeře.

Litomyšlští florbalisté po úspěšném obratu ve druhém divizním kole. | Foto: Florbal Litomyšl

Ještě na začátku 55. minuty litomyšlští florbalisté prohrávali se soupeřem ze Všestar dvoubrankovým rozdílem. Do poslední minuty se šlo za rovnovážného stavu 5:5, přesto domácí nakonec brali všechny body, protože v čase 59:07 dokonal nevídaný obrat Gregor a šestnáct sekund před koncem podtrhl výsledek Nykl. „Zápas ze začátku vypadal slibně, avšak po několika nešťastných chvílích nás stál mnoho sil. Družstvo prošlo emocionálními výkyvy, kdy dlouho prohrávalo, ale nakonec dokázalo vyrovnat a vstřelit i vítězný gól. V takových utkáních jde nejen o dovednosti, ale také o vůli a sílu kolektivu. Byla to neskutečná ukázka týmové práce a odhodlání,“ chválil svoje svěřence trenér Tomáš Doubek. Litomyšl se usadila na čele tabulky, společně s ní mají plný počet šesti bodů na kontě Jihlava a Dobruška.

Právě v Dobrušce padlo ve druhém kole Vysoké Mýto, dva vstřelené góly byly málo na to, aby mu z duelu kápl bodový zisk. „Dozadu to od nás byl velmi slušný výkon, bohužel domácí vyučovali efektivitu. Tlačili jsme se do skvělé obrany, hlavně druhá třetina byla v naší režii, ale soupeř to prostě vybojoval. Víme ale, na čem zamakat, jedeme dál,“ uvedl vedoucí družstva Aleš Dejdar.

Jedenáct gólů nasázeli florbalisté z Letohradu do sítě královéhradeckého béčka a osladili si tím první vítězství v novém ročníku. „Nebylo to jednoduché utkání, ale zvládli jsme ho na jedničku. Oba týmy trápil podivný povrch v hale, nicméně jsme postupnými kroky dokázali soupeři odskočit. Kluci podali skvělý a zodpovědný výkon,“ radoval se trenér Petr Adamec.

Na nule zůstává po dvou kolech Orlicko-Třebovsko. V divokém zápase proti Žďáru nad Sázavou dokázalo otočit vývoj z 2:5 na 6:5, jenže závěr znovu patřil soupeři, kteří zrežíroval ještě jeden obrat. Vítězná trefa padla v čase 57:35, domácím potom nepomohl ani risk v šesti hráčích v poli při power play. „Doplatili jsme chyby v obranné fázi. Po úspěšném návratu do zápasu jsem nedokázali udržet pozornost a zbytečně pouštěli soupeře do šancí,“ litoval trenér Martin Šmíd.

DIVIZE MUŽI – SKUPINA D – 2. KOLO: Florbal Litomyšl – FBŠ Všestary 7:5 (2:2, 1:3, 4:0). Branky Litomyšle: T. Novák, Stuchlík, Nonn, Holásek, D. Novák, Gregor, Nykl. FBC Dobruška – FTC Vysoké Mýto 4:2 (3:1, 0:1, 1:0). Branky Vysokého Mýta: Knypl, Belej. FbK Orlicko-Třebovsko – Hippos Žďár nad Sázavou 6:7 (2:4, 2:1, 2:2). Branky Orlicko-Třebovska: Jurco 3, V. Šmíd, J. Šmíd, Vaněk. FBC Hradec Králové B – FBC Letohrad Orel Orlice 3:11 (0:2, 2:5, 1:4). Branky Letohradu: Kubelka 4, Skalický 3, Jirásek 2, Kuklík 2.

Další výsledky: Jihlava – Třebíč 6:3, Hornets Brno – Havlíčkův Brod 7:8.