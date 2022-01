Vloni Michek dojel do cíle a myslel, že skončil jedenáctý. Nakonec po odstoupení soupeře byl klasifikován jako desátý, což byl pro český motorsport historický výsledek. Jaké měl emoce v letošním roce? „Pocity jsou odlišné, ale silné. Jsem rád, že jsem v cíli, zažil jsem toho opravdu hodně. Nejdříve bloudění, kdy jsem ztratil hodinu, přes dopravní nehodu, problémy s čerpadlem až po havárii na duně a zničené kolo,“ popsal Michek, několikanásobný domácí šampión v motokrosu. Trápila ho žebra, letěl nad dunovým kráterem, najelo do něj vozidlo na dálnici. Prožíval beznaděj, když s poničeným předním kolem v předposlední etapě málem skončil.

„Prošel jsem si peklem. Když jsem včera dojel do cíle, viděl jsem, jak se radují dva poslední závodníci. Že jsou po osmi hodinách v cíli. Skákali, objímali se, smáli. Tenhle moment mi vrátil nohy na zem, jsem také v cíli a zdravý. O tom Dakar je. Letošní příběh byl takový, abych si vážil finálové rampy,“ říká Michek, který uměl zajet skvělé časy. Vždyť byl v etapách dvakrát devátý, desátý… „Na dohled bylo šestnácté a sedmnácté místo celkově, ztrácel jsem pět šest minut. Říkal jsem si, že to zkusíme, protože jsem závodník a od toho tady jsem. Jenže ve čtvrtek to nevyšlo a havaroval jsem.“

Michkovi nakonec pomohl ekvádorský jezdec, který mu daroval přední kolo. V předešlých etapách mu zase s opravou pomáhal Milan Engel, týmový kolega z Orionu MRG. „Bylo to hrozně emotivní, když jsem vyjížděl s kolem od Ekvádorce, ukápla slzička,“ popsal Michek, který se už těší domů. „Synkovi dám medaili a on s ní bude běhat po baráku. Udělám mu radost. A těším se na mojí ženu, která moc dobře ví, že všechny tyhle příběhy z Dakaru jsou na hraně. Že bojuju do posledních chvil a dávám do toho srdce.“

VIDEO: Michka zachránil Ekvádorec, půjčil mu kolo. Neskutečné gesto, fakt frajer

Spokojený v cíli byl také Milan Engel, druhý v uznávané kategorii bez asistence. Tedy bez pomoci mechaniků. „Bylo to strašně moc dlouhé, ale poslední dny rychle utekly. Cítím se, že bych měl zítra závodit, jsem v takovém kolotoči. A hlavně rád, že mi motorka vydržela a neměl jsem technické problémy. Dostával jsem v té kategorii přes prsty,“ tvrdil Engel, který je zvyklý na opravy z náročné Šestidenní. „Během Dakaru jsem musel improvizovat a také pomáhat Martinovi. Myslím, že jsem tým nezklamal, udělal jsem pro něj hodně.“

Engela v kategorii jezdců bez asistence porazil pouze Litevec Gelazninkas, v klasifikaci za ním zaostal o více než třicet minut. „Musím pochválit organizátora, že udělal navigaci o dost složitější. Bylo to letos fakt těžké. Také z toho důvodu, že nás pustil do velkých dun, což jsem nečekal. Já jsem rád, že jsem jel hlavou a motorku nezničil. Psychicky jsem to zvládl, vždycky jsem ji dal rychle dohromady,“ uvedl závodník, který na vítězného Brita Sunderlanda ztratil skoro pět hodin, Michek šest a půl. „Zatím nevím, co bude do budoucna, tuhle kategorii by měli rušit. Musím se poradit s mým manažerem.“

V tomto roce bude Orion Moto Racing Group dál závodit, český tým se totiž stal účastníkem šampionátu World Rally Raid 2022, což je oficiální mistrovství světa v dálkové rallye. Během roku se uskuteční ještě čtyři další soutěže, první z nich je v únoru v Abú Zabí. Jistou účast má Martin Michek. „Těšíme se na další výzvy, letošním Dakarem jsme potvrdili, že se můžeme bojovat se světovou špičkou. Cely tým držel při sobě a byl klukům neskutečnou oporou. Co se týče trasy, tak to bylo letos určitě nejhezčí,“ prohlásil Ervín Krajčovič.