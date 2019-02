„A ostatní se trochu trápili na střelnici,“ řekl k nevyrovnaným výkonům svých svěřenců vedoucí trenér žactva Jiří „Čůřa“ Faltus. „Na druhou stranu se mi ale líbilo, že ani po nezdarech se nikdo nevzdal a dál bojoval,“ potěšilo jej.



Vedle sprintu se v Jablonci závodilo také v biatlonkrosu. „To je prospěšná disciplína. Učí děti tomu, aby jejich pohyb na lyžích byl co možná nejvíce přirozený. Něco podobného zkoušíme i v létě na kolečkových lyžích nebo s in-line bruslemi,“ doplnil trenér.



Dva bronzy v Jablonci vybojoval Michael Málek v kategorii M12, stříbro pak do sbírky přidal Víťa Suchodol (M15). Navrch Letohradští vybojovali dalších jednadvacet umístění v nejlepší desítce.



Následující, v pořadí už třetí, kolo Českého poháru se uskuteční v Letohradu ve dnech 15. – 17. února.



„Bude se opět závodit klasicky, a to nám možná svědčí o něco více,“ říká Jiří Faltus. „Na domácích tratích v Šedivském lomu navíc nastoupíme v plné sestavě. Budou startovat i děti, které prozatím jezdily jen regionální závody,“ plánuje kouč. (tjh)