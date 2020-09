Pro litomyšlský Orion Racing Team je tento podnik prakticky domácí a od začátku specifické sezony se na něj hodně soustředil. Vyplatilo se. I bez rakouské hvězdy Raucheneckera si Orioňáci vyjeli tři stupně vítězů a manažer Petr Kovář byl spokojen. „Naši motokrosaři bojovali na trati jako lvi,“ zdůraznil.

A jato to v Opatově dopadlo?

MX1: Vítěz obou jízd Němec Max Nagl si v předstihu zajistil po zásluze mistrovský titul. Petr Bartoš v barvách Orionu absolvoval i v Opatově čtyři ostré soutěžní rozjížďky (dvě MX1 a dvě mezi veterány). V hlavní kubatuře uzavřel nejlepší desítku a nechal za sebou celou řadu mladých dravců.

MX2: Obrovská pozornost byla upřena na mladíka Petra Rathouského, který na “bednu“ útočil už minule v Pacově. To mu ještě těsně utekla, v Opatově však svoji výtečnou formu prokázal znovu a vystoupal na druhý stupínek hned za lídra šampionátu Slováka Šimona Jošta. „Dopoledne mu to v tréninku a kvalifikaci moc nešlo, ale do úvodní rundy vypálil jako první a pustil před sebe jen dalšího mladíka Jana Wagenknechta, který však nebodoval ve druhé jízdě. V té odskočili Jošt se Sukupem ale Petr se přes pád dokázal dostat na třetí flek v cíli a celkově mu to dalo druhé místo. Samozřejmě je to jeho dosud životní výsledek a vrchol kariéry, z mého pohledu panuje naprostá spokojenost,“ chválí manažer Kovář. Týmový kolega Jonáš Nedvěd po šesté příčce v první jízdě do druhé kvůli zranění nenastoupil.

ŽENY: Vítězná Kristýna Vítková se přiblížila k zisku titulu, litomyšlská Barbora Laňková dojela třetí za Rakušankou Kapsamerovou. V klasifikaci MMČR je těsně druhá právě před rakouskou závodnicí. „Bára startovala v Opatově po nemoci a tréninkovém výpadku, takže za třetí pozici v závodu a udržení celkového druhého místa jsme rádi,“ uvedl Petr Kovář.

VETERÁN: Jedenáctá a dvanáctá vítězná rozjížďka v sezoně. Petr Bartoš potvrdil svoji naprostou dominanci, a to přesto, že ve druhé rundě po startu spadl, z posledního místa ale potom konkurenci převálcoval a předjel rovněž největšího soka Martina Žeravu.

Co dál? Pokud budou okolnosti motokrosu nakloněny, sejdou se závodníci ještě v první polovině října na finálovém podniku v Petrovicích u Karviné a následně na mistrovství ČR družstev v Dalečíně.

Kůta MMČR v motokrosu, 6. závod v Opatově

MX1 – celkové výsledky: 1. Nagl (Něm., Haas Racing Team, KTM) 50, 2. Neugebauer (Osička MX Team, KTM) 42, 3. Krč (sixtynine MXRT s.r.o., KTM) 42, 10. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 25. Průběžné pořadí: 1. Nagl 266, 3. Kovář (HT Group Racing Team, KTM) 207, 3. Krč 200, 5. Rauchenecker (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 153, 11. Bartoš 85.

MX2 – celkové výsledky: 1. Jošt (Slov., Osička MX Team, KTM) 45, 2. Rathouský (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 42, 3. Sukup (HT Group Racing Team, KTM) 40, 14. Nedvěd (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 15. Průběžné pořadí: 1. Jošt 198, 2. Sukup 169, 3. Sandner (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 160, 7. Rathouský 110, 20. Nedvěd 46.

Ženy – celkové výsledky: 1. Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 50, 2. Kapsamerová (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 44, 3. Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 40. Průběžné pořadí: 1. Vítková 275, 2. Laňková 226, 3. Kapsamerová 222.

Veterán - celkové výsledky: 1. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 50, 2. Žerava (KRTZ motorsport, Suzuki) 44, 3. Toman (Promotorsport Racing Team, Husqvarna) 40, 22. Suchánek (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 1. Průběžné pořadí: 1. Bartoš 300, 2. Žerava 264, 3. Toman 238, 32. Suchánek 8.