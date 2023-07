Záveský vyběhl první na Králičák, Švestková Stružková porazila sedmdesát mužů

Z Heřmanic na Králický Sněžník, více než 14 kilometrů s tisícimetrovým převýšením. To byly parametry běžeckého závodu Králický Sněžník beze stopy, který pořádá Atletický klub Račí údolí a je zařazen do celoročního regionálního seriálu Iscarex Cup a Českého poháru v běhu do vrchu.

Filip Záveský (na archivním snímku č. 164) suverénně dominoval na Králickém Sněžníku. | Foto: Deník/Radek Halva