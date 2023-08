Pořádný průvan se přes léto prohání kabinou pardubických basketbalistů. Alespoň pokud jde o jejich zahraniční akvizice, neboť z těch, které na palubovce doposud sledovali, neuvidí fanoušci v novém ročníku ani jednu! Neal, Dickerson, Rikič i Čolak končí a klub, který se chystá nejen na Kooperativa NBL, ale také na kvalifikaci o účast v hlavní soutěži FIBA Europe Cupu, tak do složení kádru pořádně „řízne“.

BK KVIS Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem (1. čtvrtfinále). | Foto: Milan Křiček

Nick Neal, DeMarco Dickerson, Mateo Čolak, Robert Rikič. Dva rozehrávači, dva podkošoví hráči, všichni dohromady hráli v průběhu minulého ročníku v Bekse významnou úlohu a přispěli svým dílem k postupu do semifinále Kooperativa NBL a konečnému hodnotnému čtvrtému místu v nejvyšší soutěži. Jejich působení v Pardubicích je však nyní u konce.

BK KVIS Pardubice vs. Basket Brno.Zdroj: Milan Křiček

„Všem hráčům děkujeme za jejich výkony v dresu Beksy v uplynulé sezoně a přejeme jim hodně štěstí v další basketbalové kariéře," uvedl „na rozloučenou“ sportovní ředitel Radek Nečas. Kromě tohoto zahraničního čtyřlístku skončil v Bekse rovněž rozehrávač Filip Novotný. Kdo zaujme jejich místa, s tím klub seznámí veřejnost v následujících dnech a týdnech. Tým se pod vedením kouče Dina Repeši sejde k prvnímu společnému tréninku v úterý 8. srpna.

BK KVIS Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem (90:74).Zdroj: Milan Křiček

A že budou potřeba opravdu kvalitní posily, o tom není sporu, protože Beksa touží po účasti v hlavní soutěži FIBA Europe Cupu, kam se ovšem musí prokousat z velmi náročné kvalifikace. Do ní bylo zařazeno celkem 22 týmů, které budou nalosovány do šesti tříčlenných a jedné čtyřčlenné skupiny. A pouze sedm vítězů projde do hlavní fáze. Pardubice jsou zařazeny do třetího koše a v každém případě na ně tedy čekají rivalové ze silných evropských lig.

Kvalifikace FIBA Europe Cupu (losování 8. srpna v Mnichově).

1. koš



Groningen (Nizozemsko)

Porto (Portugalsko)

Körmend (Maďarsko)

Keravnos (Kypr)

Pärnu (Estonsko)

Zaragoza (Španělsko)

Kataja (Finsko)

2. koš

Trepca (Kosovo)

Jamtland (Švédsko)

Bnei Herzliya (Izrael)

Rapid Bukurešť (Rumunsko)

Manisa (Turecko)

Rostock (Německo)

Burgas (Bulharsko)

3. koš

Famagusta (Kypr)

BK KVIS Pardubice (Česko)

Tindastoll (Island)

Nevezis-Optibet (Litva)

Rabotnički Skopje (Severní Makedonie)

BC Feniks 2010 Skopje (Severní Makedonie)

Boras (Švédsko)

4. koš

Baku (Ázerbájdžán)