Úvod hokejbalového jara z pohledu letohradských Jelenů? Nu, jako výsledkově vydařený jej ani náhodou hodnotit nelze. Sobotní extraliga i nedělní čtvrtfinále českého poháru nedopadly podle představ klubu z Ústeckoorlicka. V Ústí nad Labem nechali všechny body v nejvyšší soutěži a v Hostivaři jim zase utekl postup na Final Four v rámci poháru. Není však zdaleka všem dnům v jarní sezoně konec.

SK Hokejbal Letohrad vs. Elba DDM Ústí nad Labem. | Foto: Petra Marková

CROSSDOCK EXTRALIGA:

Elba DDM Ústí nad Labem – SK Hokejbal Letohrad 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Branky: 17. Haas (Tomáš), 18. Červinka (Krajíček), 23. Kapusta (Sedláček, Vacek), 36. Tomáš (Červinka, Haas), 44. Soukup (Smolík, Červinka) – 4. Macháček (Halbrštát), 29. Halbrštát (T. Lux, Bečka), 45. Macháček (F. Lux, T. Lux).

Letohrad: Novák (Křemenák) – Adamec, Anýž, Bečka, Dostál, Krejsa, F. Lux, Chovanec, Faltejsek, Halbrštát, Hubálek, Lajčiak, Levý, T. Lux, Macenauer, Macháček, Šíma.

„Zápas jsme nezačali špatně, celou první třetinu jsme plnili to, co jsme si řekli a soupeře do vyložených šancí nepouštěli. Ve druhé třetině Ústí vyrovnalo z přesilovky a vzápětí šlo do vedení. My jsme vypadli z tempa a přestali hrát kompaktně. Nepovedenou část jsme chtěli ve třetí třetině zvrátit, ale domácí zápas zvládli lépe a zaslouženě vyhráli,“ glosoval brankář Michal Novák.

Další výsledky: Hostivař – Kert Park Praha 4:1, Hradec Králové – Karviná 7:3, Svítkov Stars Pardubice – Prachatice 7:2, Plzeň – Pardubice 5:6 PP, Kladno – Dobřany 5:4.

Aktuální pořadí:

1. Hostivař 14 13 0 0 1 71:32 39

2. Kert Park Praha 14 9 1 0 4 62:34 29

3. Ústí nad Labem 14 9 1 0 4 52:28 29

4. Svítkov Stars 15 8 2 0 5 53:43 28

5. Kladno 14 8 0 1 5 51:37 25

6. Letohrad 14 7 0 2 5 48:43 23

7. Pardubice 14 5 2 0 7 45:44 19

8. Karviná 13 5 1 1 6 46:53 18

9. Hradec Králové 14 5 1 0 8 32:40 17

10. Dobřany 15 4 1 1 9 30:54 15

11. Plzeň 14 1 0 3 10 23:54 6

12. Prachatice 13 1 0 1 11 26:77 4

ČESKÝ POHÁR – ČTVRTFINÁLE:

HBC Hostivař – SK Hokejbal Letohrad 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). Branky: 9. Čejka (Kudela, Kucharčík), 15. Vaniš (Čejka, Kudela), 24. Taufer (Kočka, Urbanec), 32. Vaniš (Taufer, Zámečník), 41. Taufer (Čejka, Vaniš) – 18. Macháček (Levý), 29. Macháček (Levý), 33. Macháček (Bečka, Levý).

Letohrad: Křemenák (Novák) – Anýž, Bečka, Dostál, F. Krejsa, J. Krejsa, F. Lux, Chovanec, Faltejsek, Levý, T. Lux, Macháček, Šíma, Šmídek.

Na pohárový duel měli trenéři jen torzo sestavy doplněné o hráče B týmu. Hattrick si připsal Michal Macháček, ale ani tento počin na úspěch nestačil. „Hostivař je na vítězné vlně, má silný kádr a my přijeli v okleštěném složení. Měla to být tedy jasná jednička, nicméně se nám dařilo, až na pár horších pasáží, držet se soupeřem krok. Bylo to hlavně díky výbornému výkonu Tondy Křemenáka a tomu, že Hostivař se trochu podřídila našemu tempu hry. Po celý zápas nám ale neodskočila, měli jsme i šance srovnat. Každopádně kvalita soupeře byla jednoznačná,“ okomentoval pohárové čtvrtfinále Michal Novák, který tentokrát plnil roli náhradního brankáře.

Příležitost k odplatě dostanou Jeleni tuto sobotu 2. března, kdy suverénního extraligového lídra z Hostivaře přivítají v rámci dalšího pokračování nejvyšší soutěže. Hraje se od 14 hodin.

(jan, rh)