Zápas pořádně ani nezačal, ale prakticky skončil. Domácí Svarog totiž rychle vedl o dvě branky, což už bylo na Nejzbach příliš. Hosté se prosadili až za beznadějného stavu. Prohráli 1:11. Jejich soupeř je považován za jednoho z aspirantů na celkový triumf a v současné době se jim Nejzbach rovnat nemůže.

„Do zápasu jsme šli s taktikou poctivě bránit a spoléhat na rychlé brejky. Bohužel v páté minutě byl stav 2:0 a bylo po zápase. Teplice dominovaly a ukázaly nám, jak vypadá futsal za pohybu. Je potřeba si v týdnu některé věci vyříkat, protože tohle nestačí ani na krajský přebor Pardubicka. Někteří hráči nebojují za Nejzbach a pořádně si neuvědomují, co to první liga je. Každopádně musíme zvednout hlavy, s pokorou jít pracovat a věřím, že se to zlepší a začneme bojovat a bodovat, “ podělil se o své dojmy z utkání hráč Jaroslav Kubát.

Po dvou kolech čeká na Nejzbach další těžký soupeř. Tentokrát se Nejzbach poprvé představí v první lize na své palubovce proti celku Plzně.

Svarog FC Teplice – 1.FC Nejzbach V. Mýto 11:1



Fakta – branky: 3.Sebiskveradze, 5. Claudinho (Litvinov), 10. Claudinho (Litvinov), 13. Černý (Baran), 19. Sebiskveradze (Černý), 21. Teka (Litvinov), 25. Baran (Mario), 31. Litvinov (Tato), 33. Künzl (Baran), 39. Claudinho (Tato), 39. Gansuch – 36. Jiráský. Rozhodčí: Vlasič, Lasch. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (37. Kubát). Diváci: 300. Poločas: 5:0. Svarog FC Teplice: Hůla – Černý, Gansuch, Künzl, Sebiskveradze, Claudinho, Tato, Baran, Litvinov, Mario, Šebek, Teka. 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto: Kubica – Jeníček, Vágner, Fejl, Šabata, Rosůlek, Semerád, Štanglica, Michalec, Lipavský, Jiráský, Kubát.