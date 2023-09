Úřadující vicemistři České republiky vstoupili do nového extraligového ročníku úspěšně. Letohradští hokejbalisté vyfasovali na úvod těžkého soupeře z Kladna, proti kterému se pořádně zapotili nejenom kvůli horkému počasí, které o víkendu panovalo. Do třetí třetiny vstupovali s jednogólovým mankem, ale díky efektivitě v početní výhodě nakonec dokázali najít cestu k výhře.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Kladno (2:1). | Foto: Iva Janoušková

„Před utkáním s Kladnem jsme čítali několik omluvenek, ale do akce se po dlouhé době vrátil Petr Vychytil a posila z České Třebové Štěpán Švec. Oba zahráli suprově, stejně jako junior Jára Šmídek. Tým nakonec vypadal velice dobře a utkání jsme chtěli jednoznačně vyhrát,“ ohlíží se asistent trenéra Filip Červinka. „Kladno na nás tradičně vlétlo hlubokým presinkem, dohráváním soubojů, dvě třetiny mělo více ze hry, což eskalovalo jejich vedoucím gólem po řadě přesilových her,“ říká Červinka. První třetina nakonec byla bezbranková, v té druhé se na jejím samém konci v přesilovce prosadil kapitán Rysů Pospíšil.

„Před třetí třetinou jsme chtěli hru maximálně zjednodušit a tlačit se do branky, z naší aktivity vyplynuly fauly soupeře a my využili dvě výborně sehrané přesilové hry a radovali se tak ze zisku tří bodů,“ pokračuje Filip Červinka. Nejprve totiž pětatřicet vteřin po úvodním buly třetí třetiny Gerlicha v brance Kladna překonal Macháček a v 39. minutě strhl vedení na stranu domácího celku Bogdány.

„Vstup do soutěže je vždy důležitý a jsme moc rádi, že se to povedlo za tři body. Nedostatků ve hře byla hromada, zápas to byl hlavně doslova ubojovaný, ale i to se počítá a tým prokázal, že netrpí „vicemistrovskou kocovinou“. Před dalším zápasem ale musíme výrazně zapracovat na herním systému a větší spolupráci v útočném pásmu. V dalším kole jedeme do Plzně, kde se nám dlouhodobě nedaří, chceme toto prokletí zlomit,“ předesílá Filip Červinka.

Ceny pro nejlepší hráče utkání předal biatlonista Ondřej Moravec domácímu Michalu Macháčkovi a kladenskému gólmanovi Leoši Gerlichovi. (rh, jan)

SK Hokejbal Letohrad – HBC Kladno 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Branky: 31. Macháček (Bečka, Halbrštát), 39. Bogdány (Hubálek, Macháček) – 29. Pospíšil (Adam, Pražák). Rozhodčí: Štípek – Vrba. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 120.

Letohrad: Novák (Křemenák) – Adamec, Bečka, Dostál, Nazad, Švec, Vychytil – Bogdány, Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Halbrštát, Hubálek, Levý, Macháček, Šmídek.