Lépe se snad ani nedalo utkání začít, alespoň z pohledu Letohradských. Především první formace kolem kapitána Davida Halbrštáta dělala velké problémy kladenské obraně a v 10. minutě těsně po konci početní výhody, kdy Levý z úhlu propasíroval balónek za záda brankáře, se to projevilo i na skóre. Domácí byli chvíli jako opaření, přesto se jim podařilo v přesilovce vyrovnat, když Dědič propálil od modré vše, co mu stálo v cestě.

Veškeré naděje na slušný výsledek ztratili Jeleni ve druhé periodě a byly to akce jako přes kopírák. Třikrát ztratili balónek při rozehrávce, toho třikrát za sebou využil Procházka a radoval se z čistého hattricku. Po tomto šoku hosté v závěrečné třetině otevřeli hru, ale ze svých šanci nevytěžili nic, naopak soupeř potrestal jejich další chyby. A tak start do extraligy byl sice v letohradském podání herně sympatický, ale výsledkově skončil snad až příliš krutou porážkou.

Ani ve druhém utkání nebudou mít Jeleni rivala z kategorie snadných, ba právě naopak. V sobotu 11. září od 14 hodin se v jejich aréně představí mistr extraligy z minulých čtyř sezon Kert Park Praha.

Filip Červinka, asistent trenéra: Do utkání jsme vstoupili nesmírně dobře, první lajna doslova zamkla kladenské hráče v jejich obranném pásmu, vytěžili jsme z toho vyloučení domácích a těsně po konci přesilovky zasloužené vedení. Škoda potom špatně bráněného oslabení, kdy jsme nereagovali na rotaci kladenských hráčů a stáli staticky rozestavění. Nicméně jsme Kladno v první třetině přestříleli 8:3 a věřili v povedený další průběh utkání. Od druhé části jsme ale začali úplně nesmyslně zmatkovat při držení míčku ve své moci a daleko od naší branky jsme věnovali Kladnu tři nahrávky do protiútoků. Toho tak silný tým prostě dokáže využít. Kluci ale neskládali zbraně, bojovali do poslední chvíle, je těžké ale s utkáním něco udělat, když se dostanete do čtyř tutovek a ani jednu nevyužijete. To je prostě naše bolest, hrajeme celé utkání dobře, nevyužijeme ale četných šancí a soupeři darujeme góly. Do dalších zápasů se nám snad vrátí kvarteto zraněných hráčů a dalších plejerů, kteří ještě dovolenkovali, pak věřím v otočení karet.

HBC Kladno – SK Hokejbal Letohrad 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Branky: 12. Dědič (Schnaubelt), 16. Procházka (Barnošák), 23. Procházka (Barnošák, Pliml), 28. Procházka (Barnošák, Schnaubelt), 33. Javůrek, 43. Schnaubelt (Barnošák, Procházka) – 10. Levý (Macháček).

Letohrad: Novák – Anýž, Dostál, Bureš, Hejtmánek, Geba – Halbrštát, Macháček, Faltus, Cvejn, Věchet, Levý, Faltejsek, Lajčiak, Fajfr.