Vysoké Mýto využilo domácí výhodu na sto procent. Letohrad přivezl jednu výhru

Podle ideálních představ se start do vyřazovacích divizních bojů povedl florbalistům z Vysokého Mýta. Na domácí palubovce dokázali dvakrát přehrát Mohelnici a k postupu do dalšího kola play up jim tím pádem schází jediný úspěch. Letohrad se z Moravskoslezského kraje vrátil s jedním vítězstvím, přičemž útočil i na druhé, ovšem nepovedená třetí třetina mu to neumožnila. Série pokračují o prvním březnovém víkendu.

Po dvou zápasech je stav série 1. kola play up mezi Letohradem (na snímku) a Bílovcem nerozhodný 1:1. | Foto: FB FBC Letohrad Orel Orlice