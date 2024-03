Jestli se od pátého utkání série play up florbalové divize mezi Vysokým Mýtem a Mohelnicí čekalo všechno možné, tak dvouciferná nadílka do sítě soupeře z Olomouckého kraje snad nejméně. Domácím se ale rozhodující bitva neuvěřitelně povedla a před úžasnou návštěvou 325 fanoušků soupeře doslova převálcovali. V dalším kole je čeká silný tým z Olomouce.

Euforie ve Vysokém Mýtě po úspěšném zvládnutém pátém zápase play up proti Mohelnici. | Foto: FTC Vysoké Mýto

„Jsem na naše kluky opravdu hrdý, jakým způsobem tenhle mladý tým zvládl takto náročnou sérii. Po dvou prohrách v Mohelnici jsme se dokázali neuvěřitelně připravit v hlavách, klobouk dolů. Chtěl bych poděkovat soupeři za skvělou a férovou sérii, dále všem fanouškům. To, co oba tábory předváděly ve všech zápasech, bylo místy až neuvěřitelné. V pátek začíná příprava na víkend v Olomouci,“ uvedl vedoucí vysokomýtského týmu Aleš Dejdar.

DIVIZE – play up – 5. zápas:

FTC Vysoké Mýto – FBC Mohelnice 11:2 (2:0, 5:1, 4:1). Branky: 6. a 18. Belej, 28. a 42. Lesák, 38. a 51. Novák, 41. a 50. Rašek, 22. Fuňk, 32. Unzeitig, 37. Cifra – 37. Procházka, 54. Weiss.

Konečný stav série: 3:2, postupuje Vysoké Mýto.

Druhá kolo play up začíná o nadcházejícím víkendu a zapojí se do něho i vítězové pěti divizních skupin. Což se týká florbalistů z Litomyšle, králů skupiny D, kteří narazí na FBC Spartak Bílovec, přemožitele Letohradu (první dva zápasy se hrají v městské sportovní hale v sobotu od 20 hodin resp. v neděli v 17.00). Vysoké Mýto vyfasovalo do druhého kola FBS Olomouc, vítězný celek divize E (dvě úvodní utkání odehraje na Hané, v sobotu je začátek stanoven na 14. hodinu, v neděli potom o 60 minut později).