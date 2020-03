Jen těžko řešitelný úkol je před Nejzbachem. Mizerné výsledky ho poslaly do míst, kde ani ve snu nechtěl být. Realita je taková, že porážka v Mělníku ho postavila před jasnou věc – musí vyhrát nad Spartou a posléze i s Hodonínem. Nestane-li se tak, je hotovo. K tomu je ovšem potřeba, že Mělník nezíská už ani bod. Páteční duel nebyl pro oko diváka moc atraktivní. Bojovalo se, nikdo nechtěl udělat osudovou chybu.

Nejzbach zkraje druhé půle vedl 2:1, v dalších minutách se hráči dopustili spousty chyb a Mělník jim uštědřil údery z brejků. Fatální pro Mýto. „Oba týmy si uvědomovaly, o co hrají a tomu odpovídala i úroveň utkání. Moc koukatelné to nebylo, ale jak se říká, účel světí prostředky. Byl to spíše taktický a psychologický souboj,“ zaznělo od trenéra Mělníku Jakuba Němce.

Mělník – Vysoké Mýto 5:3



Fakta – branky: 6. Prejsa (Hrdý), 29. Hrdý (Gabčo), 31. Moravec (Gabčo), 32. Šup, 37. Moravec (Gabčo) – 4. Novák (Jeníček), 21. Mach (Štaglica), 39. Vladyka (Šabata). Rozhodčí: Černý, Lafek. ŽK: 2:2. Poločas: 1:1.



SK Olympik Mělník: Mareš – Šustr, Hrdý, Moravec, Šup, Nečas, Gabčo, Gombáš, Hochman, Prejsa, Mikyska.

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto: Ehrenberger – Jeníček, Mach, Vladyka, Kubát, Gerčák, Vácha, Šabata, Novák, Štanglica.