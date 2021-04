A hned velmi důležité, protože mělo významně napovědět o jejich šancích na přední umístění.

Tuři nezačali špatně, zápas „odpálily“ do vyššího tempa dvě trojky Marka, i jejich zásluhou svítilo na ukazateli po čtyřech minutách skóre 7:10. Leč potom následovaly „hluché“ svitavské pasáže vrcholící v nástupu do druhé periody stavem 24:15. Ten ovšem Slunetu asi až příliš uklidnil, následovala totiž šňůra Turů 0:11, během necelých tří minut bylo všechno obráceně a povzbuzení hosté potom odskočili na pětibodový rozdíl (25:30). Jenomže u Svitav je v této sezoně zvykem, že dobrý úsek hry následuje slabý, tudíž další bodový nástup režírovali domácí a za chvíli zase vedli oni (32:30). A s jejich minimálním náskokem se o poločase odcházelo do kabin.

Byla to předzvěst vyrovnané přetahované, která se na ploše odehrávala ve třetím kvartálu. Tu byli bodík dva vepředu domácí, tu bodík dva hosté, ale protože ve hře obou soupeřů bylo i hodně nepřesností a ztrát, nekonal se ani na jedné straně jakýkoli trhák. Jak se dalo čekat, muziku tvrdil především Autrey, jehož zásluhou byla Sluneta přece jenom lehce napřed.

Ve svitavském dresu se ale rozehrál k výborném výkonu Pinkston, jeho série bodů ze začátku závěrečné čtvrtiny udržela v klíčových chvílích Tury nad vodou a co více, byl to právě tento hráč, kdo šest minut před koncem trojkou po delším čase vrátil vedení na stranu hostů (60:61). Vypadalo to, že tahle detektivka dojde svého rozuzlení v samotné koncovce. Ale bohužel..

Čtyři minuty před sirénou udeřil za tři body ústecký Haymond, ze stejné vzdálenosti se potom trefil i jeho spoluhráč Pecka (70:65). Po sérii trestných hodů utekla Sluneta na 74:68, šestky dostali k dispozici také hosté, jenže čtyři v řadě nedali a místo, aby se vrátili do kontaktu, umožnili soupeři, aby utkání tzv. zavřel. Postaral se o to Autrey dlouhou trojkou minutu na 77:68 a půl před koncem a Tuři se bez vyfaulovaného Marka v závěru úplně sesypali.

Patnáctibodová porážka je pro ně vzhledem k průběhu zápasu krutá, vždyť ještě pět minut před koncem o bod vedli vedli. Zbývající úsek však ztratili 5:21.

SKUPINA A2

Sluneta Ústí nad Labem – Dekstone Tuři Svitavy 83:68 (19:15, 36:35, 58:53)

Body: Autrey 25, Hanes 18, Pecka 16, Haymond 9, Rakočevič 8, Fait 6, Maděra 1 – Pinkston 18, Slezák 11, Marko 11, Bujnoch 9, Johnson 7, Svoboda 6, Welsch 2, Dragoun 2, Sehnal 2. Rozhodčí: Matějek, Kučírek, Hartig. Fauly: 20:22. Pět chyb: 37. Marko (Svitavy). Trestné hody: 23/18 – 22/14. Trojky: 9:6. Doskoky: 40:47. Hráno bez diváků.

Pořadí:

1. Sluneta Ústí nad Labem 46.4 (28 odehraných utkání), 2. Královští sokoli Hradec Králové 44.4 (27), 3. BK Armex Děčín 40,0 (25), 4. Dekstone Tuři Svitavy 38,5 (26), 5. BK Olomoucko 27,6 (29), 6. NH Ostrava 20,7 (29).

Příště:

BK Olomoucko vs. Dekstone Tuři Svitavy (středa 31. března, 18:00, Sportcentrum Prostějov).