Nejspíš i kvůli střeleckému mlčení Effangové v závěru zápasu daly Lvice v poslední desetiminutovce pouhých šest bodů. Naštěstí soupeře dokázaly střelecky udržet na uzdě a hrozně důležité vítězství tak bylo na světě.

SBŠ Ostrava - Sokol Hradec Králové (v tmavém) 71:76Zdroj: Pavel NetoličkaProč tak důležité? Protože v případě porážky by Hradec v tabulce klesl právě za Ostravu na sedmé místo a to by po základní části znamenalo jít ve čtvrtfinále play off s největší pravděpodobností na silné brněnské Žabiny, které Východočešky nedokázaly téměř dva roky porazit.

Zpět k Effangové. O tom, že její středeční výkon nebyl z kategorie náhodných, svědčí střelecká představení v nedávných utkáních. Před dvěma týdny nasázela v pohárovém duelu na palubovce Žabin 33 bodů, v předvánočním ligovém mači se Slovankou zapsala číslo 28.

Lvice jsou v nelehké situaci: dohrávku v Ostravě potřebují zvládnout vítězně

Chance ŽBL – dohrávka 11. kola

SBŠ Ostrava - Sokol Hradec Králové 71:76 (20:27, 43:49, 61:70). Body: Kubíčková 20, Smutná 18, Wilkinsonová 18 (11 doskoků), Káňová 9, Duchnowská 3, Bačová 1, Motyčáková 1, Rašková 1 - Effangová 36, Zeithammerová 16, Hanušová 8, Vojtíková 8 (10 doskoků), Havrylchyková 4, Bolardtová 2, Brožová 2. Rozhodčí: Zatloukal, Renc, Karabínová. Trojky: 8:8. Trestné hody: 23/13 – 20/16. Doskoky: 44:47. Fauly: 19:22. Diváci: 310.

Romana Ptáčková, trenérka Hradce: „Celý tým je rád za tohle vítězství, protože jsme měly opravdu černý leden. Snažily jsme se trochu pracovat na spolupráci v týmu a vylepšit souhru. Holky bojovaly i v minulých zápasech, teď tam bojovnost byla zase, ale řekla bych, že jsme k tomu přidaly i více herní kvality. I když se stále nejsme schopné vyvarovat mentálních chyb, nevidíme se na hřišti. V tomto směru pak kazíme úplně zbytečně, protože prošvihneme ten první moment. Měly jsme devatenáct útočných doskoků a minimálně za tu bojovnost jsme si výhru zasloužily.“

Trápení Lvic nebere konce. Na Slavii jim totálně selhaly trojky a trestné hody

Aktuální tabulka

1. USK Praha 14 14 0 1521:668 100.0

2. Žabiny Brno 16 13 3 1339:1046 81.3

3. KP Brno 16 12 4 1179:1137 75.0

4. Chomutov 15 9 6 1118:1118 60.0

5. Slavia Praha 15 8 7 1018:1010 53.3

6. Hradec Král. 16 8 8 1082:1155 50.0

7. Ostrava 15 6 9 976:1095 40.0

8. Slovanka 16 3 13 1081:1411 18.8

9. Trutnov 14 2 12 963:1216 14.3

10. Strakonice 15 1 14 862:1283 6.7