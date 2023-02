Premiéra nadstavbové skupiny byla měřením sil dvou rozdílných poločasů. Do toho prvního lépe vstoupili hostující Lions, v hale Na Střelnici se „aklimatizovali“ třemi trojkami v řadě (0:9) a vedení si udržovali po celou úvodní dvacetiminutovku. Tuři dopláceli na nepřesnou ruku na čáře trestného hodu (do přestávky minuli devět šestek) a celkově měli problém na útočné polovině. Nebylo ostatně divu, protože na to, že proti nim stojí důsledná a aktivní obrana, která jim nedovolí, aby si dělali, co se jim zlíbí, nebyli v základní skupině zrovna zvyklí…

VPS Stavoblock má k Final Four blíže, v prvním čtvrtfinále byl produktivnější

Nicméně šestibodové manko nebylo při vstupu do druhé poloviny zápasu nic tragického a svěřenci Petera Bálinta ho také kvapem zlikvidovali. Ze své široké rotace vytáhl svitavský kouč tentokrát Jiřího Svojanovského, který chytil střeleckou slinu a jeho čtyři přesné trojkové projektily nasměrovaly Tury k devatenáctému vítězství v tomto soutěžním ročníku a prodloužení klubového rekordu. Boj to sice byl až do konce, ale domácí basketbalisté soupeře do těsného kontaktu nepustili a koncovku si pohlídali. „Musíme přiznat, že obrana hostů byla zatím nejagresivnější ze všech, které se ve Svitavách v této sezoně představili. Proto je vydřená výhra velmi cenná,“ shrnul utkání svitavský manažer Pavel Špaček.

Postup pro Litomyšl a Nový Bydžov, Kohouti odvrátili první jaroměřský mečbol

Tuři Svitavy vs. GBA Lions Jindřichův Hradec.Zdroj: Martin AlexaTury nyní čekají dva náročné duely ve třech dnech. V pátek zajíždějí do Litoměřic, které v prvním kole vyloupili palubovku druhého týmu východní skupiny Nového Jičína. V neděli přijde na řadu velký prvoligový šlágr, do Svitav přijedou v předehrávce třetího kola Sršní z Písku, loňští semifináloví přemožitelé Turů, a hrát se bude o čelo tabulky!

1. LIGA MUŽI, skupina C, o 1. - 6. místo:

1. KOLO: Tuři Svitavy – GBA Lions Jindřichův Hradec 80:71 (13:15, 31:37, 58:54). Body: Svojanovský 18, Jansa 16, J.Jokl 14, Novák 9, Petric 9, Baťa 7, Slezák 3, L.Jokl 2, Vondra 2 – Lukič-Gavrič 18, Stegbauer 14, Valentíny 9, Karasov 9, Linhart 5, Bzonek 4, Slowiak 4, Oupoh 4, Singleton 4. Rozhodčí: Zatloukal, Komprs. Fauly: 22:28. Pět chyb: Lukič-Gavrič (JH). Trestné hody: 35/22 – 21/17. Trojky: 8:8. Doskoky: 40:39. Diváci: 315.

Další výsledky:

Nový Jičín – Litoměřice 62:72, Brno U23 – Písek 85:111.

Pořadí:

1. Tuři Svitavy (19-0), 2. Sokol Sršni Písek (18-1), 3. GBA Lions Jindřichův Hradec (16-3), 4. BC Nový Jičín (14-5), 5. Basket Brno U23 (14-5), 6. BK Slavoj Litoměřice (13-6).

Tuři Svitavy vs. GBA Lions Jindřichův Hradec.Zdroj: Martin Alexa

Další program:

Pátek 17. února 19.00: Litoměřice – Svitavy.

Neděle 19. února 17.00: Svitavy – Písek.