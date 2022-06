Výbuch emocí! Svítkovské hvězdy se vrací do Extraligy po čtvrt století

FOTOGALERIE: We are the champions! Tuto skladbu od legendární rockové skupiny Queen musí v kabině pardubického klubu HBC Svítkov Stars znát nazpaměť. Důvodem je velice úspěšná sezona, kterou dospělé mužstvo zakončilo vysněným postupem do hokejbalové Extraligy, a to po pětadvaceti letech. Ve finálové sérii porazili Vlčí směčku z Ústí nad Labem a postupové oslavy mohly začít!

Hokejbalový klub HBC Svítkov Stars slaví po pětadvaceti letech postup do Extraligy. | Foto: Štefan Havran