Tři medaile. Dohromady 29 umístění mezi nejlepší desítkou vybojovali domácí závodníci na „své“ trati. Třetí kolo českého poháru v biatlonu se tentokrát běželo v Šedivském lomu klasickou technikou. Na pořadu byly vytrvalostní závody a sprinty.



Kdo se dostal na stupně vítězů? Druhý skončil ve vytrvalostním závodě Šimon Knápek (kategorie M12), bronzové medaile pak vybojovali ve sprintu Přemysl Doleček (M12) a Daniel Barvínek (M13).



„Myslím, že závody byly super, vydařily se jak po organizační stránce, tak nám přálo počasí a v neposlední řadě mám i radost z toho, jak jsem zvládly obtížnou 'mázu' pro klasický styl,“ začal s hodnocením vedoucí trenér žactva Jiří „Čůřa“ Faltus, kterého potěšily téměř tři desítky umístění v Top Ten.



„Samozřejmě jsme byli v minulosti zvyklí sbírat více cenných kovů. Ale to byli v klubu výjimečně talentovaní jedinci, a také je otázkou, zdali chceme následovat mnohé jiné kluby, které za první sněhem vyjíždějí do zahraničí a jsou tak s lyžováním dále,“ dodává.



Letohradský klub se této formě přípravy zatím vyhýbal. „Je to spíše filozofická otázka. My jsme přesvědčeni, že česká cesta je dostačující. Trhat rekordy v žactvu není naším cílem. Chceme spíše děti pro biatlon nadchnout a naučit je sportovním návykům, základům techniky v běhu a ve střelbě a dobře je připravit pro dorostenecké kategorie,“ vysvětluje Faltus.



Vrchol sezony čeká žactvo za necelé dva týdny v Novém Městě na Moravě, kde se pojede mistrovství České republiky. „Do té doby nás ještě čekají domácí běžecké závody v Českomoravském poháru a s výběrem dětí se zúčastníme také akce 'Hledáme talenty', kterou ve Vysočina Areně pořádá lyžařský svaz,“ nastiňuje program žactva Jiří Faltus. (tjh)