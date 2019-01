Česká Třebová /ROZHOVOR/ - Co tkví za letošním úspěchem českotřebovských hokejbalistů? Především týmovost, což bylo během zápasů vidět. Ovšem na výsledcích mužstva se velmi často podepisuje gólman. Na tomto postu měla Lokomotiva oporu a Lukáš Sterenčák měl výbornou formu. Právem převzal cenu pro nejlepšího gólmana základní části II. NHbL.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Co pro Vás znamená, že jste získal individuální cenu jako nejlepší brankář základní části soutěže?

Získaného ocenění si velice cením a splnil se mi tak vedlejší cíl, který jsem sobě před sezonou stanovil. Tím hlavním cílem byl týmový úspěch a zisk mistrovského titulu. Nejméně obdržených branek v soutěži a celkem deset čistých kont, když počítám i play off, je ovšem také dobrá vizitka a velká zásluha celého týmu, který většinu času motal hlavy soupeřům daleko od mé brány a já tak místy moc práce neměl.

Jste spokojen s letošní sezonou, která skončila ziskem mistrovského poháru?

S letošní sezonou jsem rozhodně spokojen, jelikož nakonec dopadla tak, tak jsem si představoval. Po sestupu z první ligy, kdy jsme se trápili a hráli o udržení, tento tým potřeboval nějaký úspěch jako sůl. Vyhrát hned v první sezóně druhé ligy byl cíl a přání nás všech, nicméně tento úspěch se z počátku nerodil lehce. V podzimní části byl po sloučení „A“ a „B“ týmů hlavní cíl stabilizovat tým, nepřizpůsobit se nižšímu tempu soutěže a hrát stále svoji hru. Výsledky nebyly zprvu nijak přesvědčivé, ale body se sbíraly a v týmu se pomalu rýsovalo, kdo s kým a co a jak. Do jarní části, kdy se nám vrátili do sestavy někteří klíčoví hráči, jsme vstupovali už sehranější a s jasným cílem připravit se co nejlépe na play off. To se nám podařilo na výbornou a s jedinou prohrou v play off jsme si sebevědomě došli až pro titul.

Jaké teď budou vaše ambice do nové sezony? Pokusíte se zopakovat letošní úspěch?

Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď a ani názory v týmu nejsou jednotné. Má osobní ambice by byla vrátit tým do první ligy, kam věřím, že patří, a dokázat si, že se nemýlím. V druhé části soutěže jsme vytvořili dle mého názoru tým silnější než byl ten, se kterým jsme první ligu hráli poslední dvě sezony. Věřím, že pokud by se v tomto složení tým udržel, tak bychom se ve vyšší soutěži neztratili. Na tomto faktu se nás shodne asi v týmu více, nicméně první liga je velice časově a finančně náročná soutěž a právě s ohledem na tento fakt se naše názory uvnitř týmu místy rozcházejí. Věřím a doufám, že na toto téma bude ještě uvnitř týmu diskuze, nicméně pokud budeme v příští sezoně hrát opět druhou ligu a podaří se udržet tým ve stejném složení, naše cíle musí být opět ty nejvyšší, což je obhajoba letošního titulu. (nek)