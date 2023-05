/FOTOGALERIE/ Rozehrány byly čtvrtfinálové série hokejbalové extraligy. Ve skvělé divácké kulise věřil letohradský celek ve dvojnásobný úspěch, ovšem po dvou utkáních je stav zápolení s Ústím nad Labem 1:1 na zápasy. Ani jeden z duelů se přitom nerozhodl v základní hrací době. Další dvě střetnutí se odehrají na severu Čech, v sobotu se začíná v 15.30 hodin a v neděli hodinu před polednem.

SK Hokejbal Letohrad vs. Elba DDM Ústí nad Labem (čtvrtfinále play off). | Foto: Iva Janoušková

V prvním zápase Jeleni dvakrát dorovnali jednogólové manko, podruhé ve 26. minutě v přesilové hře Rozlílkem. Zbytek zápasu přinesl spoustu šancí, ale žádný další gól, ani v prodloužení se 180 fanoušků rozuzlení nedočkalo, byť příležitostí bylo víc než dost. Následovaly nájezdy, v základních pěti se trefil až pátý nominovaný Michal Macháček, pak ale Michala Nováka překvapil Michajličenko. Šestá série byla opět ve složení Macháček – Michajličenko, tentokrát se však podruhé radoval už jen domácí hokejbalista a s ním celý tým Jelenů, kteří tak brali první čtvrtfinálovou výhru.

Rovněž nedělní bitva došla do stavu 2:2, ovšem tentokrát se skóre v této podobě nezastavilo. Závěrečná pasáž zápasu byla velmi napínavá, když nejprve přímo po vhazování pálil přesně ústecký Costa. Čtyři minuty před koncem fauloval Bogdány (5 min. + OK), v dlouhém oslabení stáhli trenéři po time outu Nováka z branky, v pěti lidech dokázali ubránit prázdnou bránu a navíc vstřelili vyrovnávací gól, ovace v aréně si užil především jeho autor Rozlílek – 3:3. Takže znovu do prodloužení, které však netrvalo dlouho, míček za Novákova záda nasměroval v pokračující početní výhodě Smolík.

Filip Červinka, asistent trenéra: První utkání bylo dost vyrovnané, soupeř hrál velice tvrdě, agresivně, což jsme čekali a díky využitým přesilovým hrám jsme ho dovedli do prodloužení. V něm jsme Ústí absolutně drtili, projevily se lepší pohyb a kondice, bohužel jsme zahodili mnoho šancí. V nájezdech nás perfektně podrželi Míša Novák a Michal Macháček, který vstřelil dva góly. Ve druhém duelu jsme byli opět aktivnější, soupeře přestříleli, bohužel naše efektivita v zakončení je opravdu malá. Zbytečný faul na pět minut před koncem utkání nám nevzal víru a odhodlání vyrovnat a to se nám také podařilo ve hře bez brankáře ve vlastním oslabení! Elba má ale perfektní přesilové hry, disponuje dvěma smrtícími signály a ten jeden jí hned zkraje prodloužení zajistil vyrovnání série. Soupeři gratulujeme, přesilovky v play off rozhodují a my je hráli ve druhém. utkání špatně, nervózně a nevyužili ani jednu, což nás stálo vedení v sérii. Neskládáme ale zbraně a uděláme vše, co je v našich silách, abychom udělali radost letohradským fanouškům, kteří byli o víkendu opět fantastičtí a moc jim děkujeme za podporu. Jedeme dál, hlavně s pokorou, klidem a soustředěností. Radovat či smutnit se smí až po konci série!

1. ČTVRTFINÁLE: SK Hokejbal Letohrad – Elba DDM Ústí nad Labem 3:2 SS (1:2, 1:0, 0:0 – 0:0, 1:0). Branky: 8. Halbrštát (Bečka, Lux), 26. Rozlílek (Bečka, Bogdány), rozhodující nájezd Macháček – 3. Macek (Costa, Haas), 15. Soukup (Kubát).

2. ČTVRTFINÁLE: SK Hokejbal Letohrad – Elba DDM Ústí nad Labem 3:4 PP (1:1, 0:0, 2:2 – 0:1). Branky: 10. Macháček (Halbrštát, Bečka), 33. Bečka (Halbrštát), 44. Rozlílek (Macháček, Šíma) – 9. Kubát (Tomáš, Grus), 35. Nedoma (Macek, Michajličenko), 40. Costa (Červinka), 46. Smolík (Chlán, Tomáš).

Stav série: 1:1.

Další výsledky:

Pardubice – Hostivař 6:2 a 6:5 (série: 2:0)

Karviná – Svítkov 6:2 a 5:3 (série: 2:0)

Kert Park Praha – Kladno 5:2 a 4:0 (série: 2:0)