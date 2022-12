O suverénní výhře rozhodli Tuři do poločasu, kdy soupeři nedovolili ani dvacet bodů, nakonec to bylo více než o čtyřicet a dostatečně si zahrála i zastřílela kompletní osmička hráčů, kteří byli k dispozici.

Zato ve čtvrtek to určitě nebude taková exhibice. Sportovní svátek a svým způsobem návrat velkého basketbalu do Svitav, to je atraktivní pohárový duel proti druhému týmu Kooperativa NBL!

Český pohár basketbalistů:

Tuři Svitavy vs. Basket Brno

Čtvrtek 8. prosince, 19.30, sportovní hala Na Střelnici

1. LIGA – skupina Východ:

12. KOLO: BCM Orli Prostějov – Tuři Svitavy 48:89 (15:26, 19:47, 37:64). Body: A. Klepač 15, Rytíř 13, Havel 8, Jenčík 6, Schneider 5, Komárek 1 – Slezák 25, Hlobil 17, Jansa 14, J. Jokl 9, Novák 8, Jurka 8, Baťa 6, Balija 2. Rozhodčí: Komprs, Nehoda. Fauly: 14:14. Trestné hody: 15/7 – 15/12. Trojky: 3:7. Doskoky: 26:49. Diváci: 45.

Další výsledky:

Brno – Nový Jičín 101:86, Olomouc – BC Vysočina 60:70, Zlín – Ostrava 93:83, Pardubice – Opava B 78:67.

Pořadí:

1. Tuři Svitavy (12-0), 2. BC Nový Jičín (9-3), 3. Basket Brno U23 (8-4), 4. Strabag Zlín (8-4), 5. BK Opava B (7-5), 6. Basketbal Olomouc (5-7), 7. BCM Orli Prostějov (4-8), 8. BK Vividbooks Pardubice (4-7), 9. BC Vysočina (1-11), 10. Snakes Ostrava (1-10).

Příští program:

Tuři Svitavy – BK Vividbooks Pardubice (neděle 11. prosince, 17.00, hala Na Střelnici).