VIDEO: Královští sokoli přejí do nového roku 2023. Co chtějí sobě? Co fanouškům?

Tradiční zvyk. Konec roku bývá vždy ve znamení přání do nového roku. Nejinak je tomu i letos. S přáním do roku 2023 se mimo jiné vytasili také hradečtí basketbalisté, kteří hrají nejvyšší soutěž nesoucí název Kooperativa NBL. Kapitán týmu Ondřej Peterka a rozehrávač Královských sokolů Adam Goga ve videorozhovorech (viz níže) prozrazují, co by chtěli nejen pro sebe, ale i pro fanoušky a ostatní lidi.

Hradecký rozehrávač Adam Goga přeje do nového roku 2023 | Video: Královští sokoli/Martin Fletcher