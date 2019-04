Stav série je tedy 2:2 a rozhodující pátý zápas, ve kterém se určí postupující do semifinále Crossdock extraligy, se uskuteční na Velký pátek, tedy 19. dubna od 16 hodin v letohradské hokejbalové aréně.

3. ZÁPAS:

HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice – SK Hokejbal Letohrad 3:2 SS (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0, 1:0)

Branky: 2. Kohoutek (Förstl, Emmer), 17. Bílý (Moravec, Kubeš), rozhodující nájezd Březina – 25. Lajčiak (D. Hejtmánek, Macháček), 29. Havlík (Lajčiak, Bečka).



Pardubice: Stárek – Krejčí, Vlasák, Filip, Novotný, Mokříž, Bucek, Kubeš, Bílý, Moravec, Březina, Zajíček, Česák, Emmer, Förstl, Kohoutek, Ingršt, Staněk, Turyna. Letohrad: Šimara – Teplý, Fajfr, Adamec, Lajčiak, Anýž, Bečka, F. Lux, J. Hejtmánek, D. Hejtmánek, Faltus, Cvejn, Král, Věchet, Macháček, Halbrštát, Havlík, J. Lux.



Všechno je otevřené. To bylo motto, se kterým se oba týmy sešly v polabinské aréně. Za Letohradem sem dorazil výrazný počet fanoušků, kteří věřili, že Jeleni budou už po víkendu dalším semifinalistou. Zápas ale pro Letohrad nezačal příliš dobře, už po minutě a půl Jeleni prohrávali po gólu Kohoutka – 1:0. „Zápas jsme nezačali vůbec dobře. Pardubice na nás vlétly, i když jsme také chtěli hrát dopředu aktivně. To se nám ale vůbec nedařilo a celou třetinu jsme odchodili, ale naštěstí jsme prohrávali pouze 0:1. Od druhé jsme si řekli, že se nebudeme nikam honit, počkáme si na jejich chyby, což se nám také dařilo, protože jsme vyrovnali a dostali se zpět do zápasu,“ hodnotil zápas pro hokejbal.cz asistent trenéra Filip Červinka.



V úvodu druhé třetiny na 2:0 zvyšoval domácí Bílý, v pětadvacáté minutě se Jeleni vrátili do hry přesilovkovým gólem Lukáše Lajčiaka a o čtyři minuty později se trefil Jan Havlík – 2:2. „Domácí pak stáhli hru na dvě lajny, protože ta jejich třetí hodně hořela, postupně odcházeli a my jsme byli lepší. Bohužel, nic nám tam z našich šancí nespadlo, takže se šlo do nájezdů, které nejsou loterie. Je to zkrátka o šikovnosti hráčů, Pardubice daly jednu branku, my žádnou, takže zaslouženě vyhrály,“ popisuje zbytek zápasu Červinka. Vítězný gól si připsal domácí Březina a Letohradu nezbylo nic jiného, než prohru rychle hodit za hlavu a v neděli sérii dorovnat.

4. ZÁPAS:

HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice – SK Hokejbal Letohrad 3:4 p (1:0, 0:2, 2:1 – 0:1)

Branky: 1. Česák (Březina), 36. Bílý (Březina), 40. Krejčí (Kubeš, Filip) – 19. J. Lux (Lajčiak), 22. Faltus (Král), 42. Vychytil (TS), 53. Faltus.



Pardubice: Stárek – Krejčí, Vlasák, Filip, Novotný, Mokříž, Bucek, Kubeš, Bílý, Moravec, Březina, Zajíček, Česák, Emmer, Förstl, Kohoutek, Ingršt, Staněk, Turyna. Letohrad: Šimara – Teplý, Adamec, Lajčiak, Anýž, Vychytil, J. Hejtmánek, D. Hejtmánek, Faltus, Cvejn, Král, Věchet, Macháček, Halbrštát, Havlík, J. Lux.

Prohra rovná se konec sezony. Toho si byli před nedělním zápasem Jeleni dobře vědomi. Úvod jim ale opět nevyšel. „Řekli jsme si, že si hlavně musíme pohlídat začátek zápasu, což se nám zase nepodařilo a v první minutě jsme dostali gól,“ konstatuje útočník Letohradu Filip Faltus, podle jehož slov se Jeleni po gólu z hokejky Česáka rychle oklepali a pak převzali otěže zápasu. V devatenácté minutě využil přesilovku Jan Lux, o tři minuty později se poprvé v zápase po souhře s Králem trefil Filip Faltus – 1:2. „Před třetí třetinou jsme si řekli,ze si v klidu počkáme na své šance a budeme hrát ze zajištěné obrany. To se nám vcelku dařilo, poté tam bohužel Pardubicím padly v krátkém sledu dvě branky a jen díky Šimimu (gólman Jan Šimara, pozn. aut.) se Pardubice dostaly do vedení o jeden gól,“ popisuje talentovaný mladík.



O obrat se svému týmu postarali Bílý s Krejčím a pro Jeleny to byl pokyn k útoku. „Věděli jsme, že nemáme co ztratit a proto jsme vše vrhli do útoku. A to se vyplatilo, kdy trestné střílení s klidnou hlavou proměnil Petr Vychytil. V prodloužení jsme chtěli rozhodnout, což se nám naštěstí i díky paní štěstěně podařilo,“ směje se Faltus. Právě on se totiž stal nedělní hvězdou Jelenů a podle jeho slov padly oba jeho góly kuriózně. „Ten vítězný padl tak, že jsem naskočil ze střídačky, překvapil pardubického hráče, sebral mu na červené čáře míček a mezi kruhy jsem zavřel oči a vystřelil. A naštěstí se ten kulatý nesmysl do brány nějak dostal,“ se smíchem popisuje svůj zásah v třiapadesáté minutě zápasu. „Pocity to byly úžasné, ta úleva z nás všech spadla, když se nám podařilo rozhodnout. Už se všichni těšíme na páteční rozhodující duel, doufám, že přijde co nejvíce fanoušků,“ vzkazuje juniorský talent Filip Faltus.