Tradice nejstaršího a nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy nebude přerušena. I když nebylo dlouho jasno, Velká pardubická se druhou říjnovou neděli i letos poběží. Bude jubilejní, ale značně netradiční. Stotřicátý ročník slavného dostihu se totiž musí uskutečnit bez přítomnosti diváků.

Sportovní a společenská událost přitahuje každoročně přímo do areálu Pardubického závodiště kolem dvaceti tisíc diváků. Vzhledem k vyhlášeným opatřením proti šíření koronaviru se v současné době v Česku konají sportovní akce bez diváků. I přesto organizátoři usilovali o to, aby se Velká pardubická mohla za specifických podmínek konat.

„Navrhli jsme řešení, jak Velkou pardubickou zrealizovat a zároveň respektovat všechna nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví. Jsme rádi, že se to povedlo, byť to bude znamenat omezení na nejnutnější počet osob potřebných k zajištění akce, a to jak na straně pořadatelů, tak i jednotlivých dostihových týmů,“ řekl Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku.

Dostih tak bude mít specifickou atmosféru, kterou si málokdo dokáže představit. Diváci se do areálu nedostanou, musí se spokojit s přenosem na televizních obrazovkách.

Vyhlášená opatření mění i program celého víkendu. Sobotní dostihový den byl zrušen, část dostihů se přesunula na neděli. Na programu tak bude celkem 10 dostihů včetně vrcholu v podobě 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Ta se poběží opět v 16.40 hodin.

„Zároveň dochází i k úpravám dotací, Velká pardubická se poběží o tři miliony korun,“ dodal Müller s tím, že během dne pořadatel na odměnách pro umístěné koně vyplatí celkovou částku pět milionů korun.

Pandemie koronaviru pochopitelně zasáhla i dostihový sport. V Pardubicích se přesto sezona rozběhla, podařilo se uspořádat i čtyři kvalifikace na Velkou pardubickou. „Byla by velká škoda, kdybychom to nedotáhli do konce. Chceme za podpory našich obchodních partnerů dát možnost dostihovým stájím zúročit celoroční snahu a práci,“ řekl Müller.

Startovní pole: Po letech žena v sedle



Celkem osmnáct koní je připraveno zasáhnout do 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Na startu budou i čtyři vítězové z minulých let – Theophilos, No Time To Lose, Tzigane du Berlais a Ribelino.



Na startovní listině figurují i zahraniční jezdci, po šesti letech se navíc do slavného dostihu zapojí i žena. Na Martinu Růžičkovou (2014) naváže Veronika Škvařilová-Řezáčová. Ta se vydá přes Taxis spolu s All Scaterem, podle vypsaných kurzů největším ousiderem dostihu.