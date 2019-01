Česká Třebová: BOX: Jindřich Velecký je nejen nejlepší boxer okresu, patří mezi elitu republiky.

J. Velecký. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Pozvání k rozhovoru přijal elitní český boxer Jindřich Velecký. Silná osobnost, ze které vyzařovala pevnost, tvrdost a přitom i laskavost. Jeho stisk ruky byl, jako když ji strčíte do lisu. Ukázal, že řeči o hloupých boxerech jsou dobré leda jako pohádky pro děti, rozhoduje osobnost člověka. Ladies and gentlemen, Jindřích Tornádóóó Veleckýýý.

Proč jste vůbec začal provozovat bojové sporty a nezačal jste hrát třeba hokej?

Měl jsem talent na všechny možné pohybové aktivity, ale lákal mě individuální sport. Zpočátku to ale vůbec nebyl box. Můj tatínek dělal kulturistiku. Já jsem asi ve čtrnácti letech vyštrachal právě jeden jeho časopis, kde byl na obálce jeden z nejlepších kulturistů té doby, Anton Holič. Mladý člověk se nechá dobře zfanatizovat, takže jsem se zfanatizoval sám a věděl jsem, že chci být jako on.

Nedali se na to, že jste byl takovýhle svalovec, dobře balit holky?

To mně nic neříká (smích). Asi jo, holky na takovýhle tělo letěly, ale já jsem se jich dřív spíš bál. Vlastně díky tomu, že se děvčatům líbily moje svaly, tak mě uháněly. Díky tomu jsem nemusel žádnou dobývat. To jsem se musel naučit až někdy po dvacítce (smích). Dnes už to ale naštěstí nepotřebuju, protože mám skvělou manželku a dvě úžasný děti.

Jsou boxeři rváči?

V civilním životě se neperete?

Teď dělám vyhazovače, takže sem tam něco přijde. Ale já tomu říkám, že jsem taková síla na straně dobra. Díky tomu, že jsem se proslavil sportem, mě lidé často oslovují, jestli bych jim nehlídal jejich podnik. K tomu jsem ale přišel jako slepý k houslím. Nikdy jsem bojové sporty nedělal kvůli tomu, abych někoho mlátil. Když se to ale stane a někoho musím zpacifikovat, tak chráním slušné lidi, které někdo obtěžuje a kteří s násilím nemají žádné zkušenosti.

Říkáte, že děláte vyhazovače. Není občas těžké se uhlídat, aby se vám „nesplašila kladiva“ a nepřizabil jste toho, kdo do vás ryje a štve vás?

Já jsem hodně nad věcí. Umím se ovládat. Na rozdíl od mého potenciálního protivníka vím, co dovedu. Skutečně málokdy se stalo, že bych někoho skutečně zbil. Ale už vůbec nikoho nebiju boxerskými technikami, což jsou ve většině případů údery pěstí do obličeje. To je minimálně o zlomenou čelist a taky o pořádný flastr. A pykat za někoho, kdo mě štve, fakt nehodlám. Umím si poradit pomocí jiných bojových technik, než je box.

Ve společnosti je ale taková představa, že ten, kdo dělá bojové sporty, tak jen co vyleze z tělocvičny, mlátí každého, kdo mu přijde pod ruku.

Když chce bojový sport dělat někdo vrcholově, tak to chce hodně píle a námahy. Na to takovýhle blbečci nemají. Takoví ti pitomečci, co ten sport dělají jenom proto, aby mohli dělat ramena na diskotéce a pak seřezat kluka z vedlejší vesnice, to jsou zkrátka lidé s nízkou mentální úrovní. Oni vydrží třeba pět tréninků a pak odpadnou.

A takové to rčení, že má boxer v hlavě kupu hnoje, pochází od těchto rádoby bojovníků, kteří toho v hlavě skutečně moc nemají…

Přesně tak. O boxerech se to často říká. Já znám ale spoustu jiných sportovců, ať to jsou fotbalisté, nebo hokejisté, kteří se chovají naprosto šíleně namachrovaně. Je to ale vždycky o osobnosti, o jednotlivci. Ale k té hlouposti… Pochopitelně, z lékařského hlediska rány do hlavy neprospívají. Ale rány do hlavy z vás neudělají tupé monstrum, co řeže lidi. Spíš to má takové následky, že se zadrháváte a zapomínáte.

Zápas s Krajem

Váš nejslavnější český soupeř je do této chvíle Rudolf Kraj, se kterým jste jako jeden z mála vydržel deset kol, a byť jste prohrál, byl jste za výkon chválen.

Tam jsem byl jako králík proti kobře. Byl jsem ještě pod jiným manažerem a pod jiným trenérem a ještě na mě nebyla vynaložená taková péče.

Byl by teď zápas s Krajem jiný?

Jak tady sedím, tak říkám, že byl. Byl by úplně jiný. Předtím jsem prakticky neměl šanci ho porazit. Kdybych to měl vyjádřit na procenta, tak to byla asi tříprocentní naděje. Vzhledem k tomu, že mám silný úder, tak šance by byla, že by se nějak nekryl a já bych ho sundal. Teď je to tak půl na půl.

Nepodcenil vás tehdy trochu?

Myslím, že ano. Ale je to chytrý kluk a teď by takovou chybu už neudělal. Počítal by s tím, že tam mám schovanou bombu. Já jsem ji měl už tenkrát, ale neuměl jsem ji využít. Teď bych ale vydržel boxovat deset kol v tempu a snažil bych se boxovat na co nejkratší vzdálenost. A vezměte si, že když mě nedokázal sestřelit předtím, tak teď by to byl o hodně vyrovnanější souboj. Nechci si ale v žádném případě foukat do plachet. Ruda je pro mě pan boxer. Ale říkám, jak to cítím.

Základ je trenér

Diváte se na svoje zápasy?

Nikdy jsem se na svoje zápasy nekoukal rád. Lidi mi sice říkali, že ten zápas byl super, že jsem frajera dobře trefil a on hned usnul. Jenže já jsem tam vždycky viděl strašné chyby. Připadalo mi, že se tam pohybuju jako postižený. Ale ten můj poslední zápas s Bilakem jsem si prohlížel dokola a nemohl jsem se od něho odtrhnout. Strašně mě bralo, že téměř všichni šli proti naší stáji. Já, jako bývalý thai–boxer, mám v českém boxu hrozně těžkou pozici. Většina lidí na mě kouká, že mám sprzněnej styl.

Ano, to se říká, že bývalí thai–boxeři mají problém s technikou, že spoléhají na nohy, a v boxu je využívat nesmějí.

Přesně, thai–boxer se pere nohama a má jiný styl pohybu. To se pak strašně těžko přeučuje. Donedávna jsem se ještě s touhle technikou pral. Jenomže mám geniálního trenéra pana Mikotu, který je žákem slavného Julia Tormy, a to mluví za vše. To byl geniální boxer.

V čem spočívá výjimečnost vašeho trenéra?

Ušil mi styl přesně na míru. Řekl mi, že já nebudu moci pinkat jen tak s klukama, že se nestanu normálním boxerem, ale musím vycházet z fyzického fondu. Musím mít vynikající fyzičku, abych mohl deset nebo dvanáct kol tlačit, a musím zkracovat vzdálenost. Můj styl je založený na tom, že soupeře tlačím do provazů a nedám mu vydechnout. Přesně našel, co mi sedí a tenhle styl nikdo nemá rád. Kluci, kteří boxují od malinka, z vás v ringu udělají blbce, když přistoupíte na jejich hru. A tohle já si s nimi nemůžu dovolit. Musím je donutit, aby přede mnou utíkali. A protože vynikám na svoji váhu dost silným úderem, soupeře se snažím tlačit a zasáhnout nějakým přesným úderem.

Váš poslední zápas s Michalem Bilakem v Hiltonu při Noci hrdinů takhle vypadal?

Jo, takhle bych chtěl, aby se to ubíralo. Musím mít lepší fyzičku než dvacetiletí kluci. A kdo si myslí, že je to blbost, tak není. Jde to.

Shazování váhy

Já jsem slyšel, že před soubojem s Krajem jste měl zajímavou houpačku s váhou. Jak to bylo?

Já mám normálně kolem osmdesáti kilo. Kraj boxuje v křížové váze (do devadesáti kilogramů). Bylo mi řečeno, že budeme boxovat v mých osmdesáti. Před zápasem jsem dělal pro box všechno. Můj kamarád mě zasponzoroval, abych nemusel chodit měsíc do práce. Každý den jsem spal a dvoufázově trénoval. Tři týdny před zápasem jsem se dozvěděl, že to nebude v osmdesáti kilech, ale v devadesáti. Nevím, jestli to byla nějaká levárna nebo chyba mého manažera, že špatně rozuměl a nedovedl pak chybu přiznat, fakt nevím.

A co jste dělal, začal jste nabírat na hmotnosti?

Jo, říkal jsem si, že deset kilo je sice hodně, ale nebudu mít problém to dožrat (smích). Ale byla to blbost. Nabalil jsem se tukem a zpomalil jsem se. Ruka byla těžší a dala by větší bombu. Jenže dá ji méněkrát, ubývá fyzička a rychlost. Takže týden před zápasem jsem zjistil, že jsem úplně na houby. Za poslední týden jsem zase srazil pět kilo dolů alespoň na těch pětaosmdesát. Musím taky poděkovat kamarádovi Frantovi Stehlíkovi, který ze mě dřel kůži při fyzické přípravě.

Jak tohle vážení vůbec probíhá?

Váží se dvacet čtyři hodin před zápasem, takže kdo sráží jenom na vodě, může do zápasu zase pár kilo nabrat.

Co to znamená na vodě?

To znamená, že třeba mám osmdesát kilo a mám mít sedmdesát šest. Jdu si zaběhat, pak jdu do sauny a ještě druhý den ráno si lehnu do vany, která je napuštěná horkou vodou. A mám o čtyři kila méně, než jsem měl den před tím. Potom se zvážím a sotva stojím. Hned po vážení se nacpu sacharidy a mám den na to, aby se dal organismus dohromady.

Jen tak na okraj, pro dámy, jaký máte rekord ve shazování a nabírání hmotnosti?

Tak přísahám, že to bylo bez nějakých effedrinů a dalších takových podobných kravin. Na váze jsem měl mít pětasedmdesát kilo. Dovolil jsem si shodit sedm kilo za tři dny. Do druhého dne po vážení jsem měl osm kilo nahoře. Takže pro ženy, které chtějí hubnout: kilo se dá udělat tak za patnáct minut v horké vaně. Teď si ale, milé dámy, dělám srandu, radši to nezkoušejte. O to rychleji jdou kila pak zase nahoru.

Tetování a filmy

Díváte se na filmy o boxu? Je třeba Rocky velká blbost?

Řekl bych, že zrovna tenhle film zas tak velká blbost není. Dokonce se nebojím říct, že patří k mým oblíbeným. Jasně, jsou tam občas ptákoviny, ale to tam je proto, aby to bylo koukatelný. Boxer ve filmu hledá realitu, ale kdyby to nebylo trochu šmrnclé uměním, nikdo by se na to nedíval. Myslím, že třeba český film Pěsti ve tmě s Markem Vašutem je udělaný moc hezky. Tam Marek předvedl skutečně velký výkon. Takže na Rockyho VI. jste do kina nešel? Ne, Rockyho jsem viděl jen po pětku. Ale strašně rád si ho pouštím. Strašně se mi líbí, jak se z toho bahna ulice vydrápe až na samý vrchol a pak zpátky do toho bahna. Realita je v tom, že boxer se musí postarat o rodinu, musí myslet na to, co udělá, když se mu něco stane. Je tam dobré, že Rocky vykrývá údery hlavou (smích). Když mu soupeř náležitě naloží do řepy, tak se v něm spustí stavidla a jede. Filmy o boxu jsou dobrý, přispívají k popularitě našeho sportu.

Jak si vás teď tak prohlížím, něco mi na vás nesedí. Nevidím žádné tetování?

Vy ho nemáte? Mám! Mám ho na lopatce. Vzniklo po dlouhých letech přemýšlení, kdy jsem si říkal, co tam dát. Nechci ze sebe dělat plakát a mít kérku za každou cenu.

Co vaše tetování vyjadřuje?

No, já jsem dostal, ještě když jsem dělal thai–box, přezdívku Tornádo. Při mých prvních zápasech jsem vždycky vletěl do ringu, udělal jsem tam pořádnou rotiku, takže jsem zápasy vyhrával většinou knock outem. Jednou můj trenér Petr Macháček řekl: „Ten je jak tornádo, my mu to budeme snad všude i psát.“ Takže to tetování je thajský bojovník, který je od pasu dolů zasazen do tornáda.

Jindřich Velecký věk: 33 let bilance v boxu: 13 zápasů – 9 výher 8 před limitem kategorie: do 79, 2 kg světový žebříček: 90. místo (ze 640) Česká republika: jednička ve své váhové kategorii stáj: Siam boxing (tři Třebováci – Jindřich Velecký, Michal Břetenář, Bronislav Kubín) příští akce: hotel Evropa - Praha 29. 11. trenér: Milan Mikota (US Praha, mistr republiky) manažerka: Vítězslava Petruccová (rodačka ze Třebové)

Boxerský trénink

Jak vypadá trénink boxerů?

Boxerský trénink se skládá z několika základních věcí. Není to jenom o tom stát a bouchat rukama. Musíte se naučit jednotlivé údery. Musíte se naučit práci celého těla. Od špiček, přes boky, až po ramena. Útočnou techniku můžu shrnout zjednodušeně do tří slov - direkt, hák a zvedák. Každý úder se pak musí pilovat, protože ne vždy a ne proti každému soupeři lze použít stejnou techniku úderu. Do obranných technik patří vyhýbání, srážení úderů nebo chycení úderu do tvrdého krytu. Potom je logicky důležitý atletický trénink.

A co potom, když už máte techniku jakž takž nadřenou?

Potom se boxer zdokonaluje nácviky a sparingem. To je práce ve dvojicích a tam si musíte osahat a přijít na to, jaké to je boxovat na malého soupeře, na tlustého, hubeného, proti dlouhým rukám… Boxerský trénink je fakt dost rozmanitý. Jednoho baví bouchání do pytlů a do lap, druhého zase něco jiného.

Co to jsou lapy?

To jsou takové tréninkové ploché rukavice s terčíky, které má trenér na rukách a nastavuje je pod určitými úhly, a vy na ně musíte útočit.

Takže se nestává, že byste z tréninku chodil ztlučený?

To se stává právě při sparinzích, při tréninku ve dvojicích. To je, dá se říct, finální věc tréninku, kde se zúročí právě ta práce s lampami, s pytlem, fyzička a stínový box. To je taky strašně důležitá věc. Občas se stane, že kluci to proti sobě v ringu rozjedou a pak mají obražená žebra, naraženou čelist… Ale to by se nemělo stávat. Pokud je tam dobrý trenér, tak nedopustí, aby se boxeři takhle mlátili.

Je velký rozdíl mezi sparingem a zápasem?

Nejde se do toho tak tvrdě. A hlavně máme chrániče. Kdo je rozumný, nosí ochrannou přilbu. Při tréninku se používají také větší rukavice, aby se tlak rány rozložil do většího bodu a nebyl tak silný.

Hlava při boxu trpí, je tedy podle vás box nebezpečný sport?

Když to vezmu ve sportovním pojetí, tak je to sport bezpečný. Pokud se ale díváme na rvačky boxera na ulici, je to drsné. Ty údery jsou strašně účinné a když člověk neví, jak se k nim postavit, jak se bránit, můžou zabít. Ve sportovním zápase je ale několik kontrolních mechanismů, které ten sport jednoduše přeruší.

Jaké to jsou mechanismy?

Když to nevzdá boxer sám, může to ukončit rozhodčí nebo trenér. Je tam zkrátka několik možností, jak boxerovi, který chce i přes svoje zranění pokračovat v zápase, zabránit nějakému vážnějšímu zranění.

Dá se boxem vlastně uživit?

Boxem se uživit dá. Jenže v naší zemi je situace hrozně těžká na to, aby se tady dalo jako boxer živit. Čechů, kteří si nemusejí přivydělávat někde jako vyhazovači, je skutečně hrstka. Podle mého jsou to třeba Lukáš Konečný, Ruda Kraj, ti ale boxují za německé stáje.

U nás se někdo takový najde?

Vím, že třeba v naší stáji Siam je nadějný mladý boxer Tomáš Adámek. Ten má nastavené podmínky, že může jenom trénovat a nemusí se moc starat o jiné věci.

Vám profesionální smlouvu nikdo nenabídl?

Mně už je přece jenom přes třicet a nikdo se ze mě nepodělá, aby mi řekl, že dostanu měsíčně třicet tisíc a budu žít jenom boxem. Já si dovolím říct, že kdyby mi takovéhle podmínky někdo nabídl, tak by se ještě dalo sklízet ovoce. Zdaleka totiž nejsem starý, ani zdravotně poškozený, abych musel s boxem za dva roky končit. Když budu dodržovat životosprávu a dělat všechno jak se má, klidně deset let můžu vrcholově boxovat. Jsem teď v solidním vzestupu a věřím v to, že profesionálním boxerem stále být můžu. Musím na sobě hodně tvrdě makat. Ale není to jen tak. Kolikrát vám lidé hází pod nohy klacky.

To se v českém boxu děje?

Tak konkrétně teď po tom posledním zápase mi kamarádi říkali, že jsem vypadal jak „ulítlej“. Prý jsem se tvářil hrozně děsivě a přísně. A je pravda, že jsem byl hodně vytočený.

Proč?

Protože zbytek boxerského národa mě ještě moc neuznával. Všichni mě pořád brali jako nějakého thai–boxera, který se cpe někam, kde nemá co dělat. Mému trenérovi lidi říkali: „Proč tam toho Veleckého dáváš? Vždyť ten Bilak mu urazí hlavu.“ Slyšel jsem, že o mně prohlašovali, že jsem boxer z doby kamenné, že box je už někde jinde a že pořádně dostanu. Já jsem do toho zápasu přišel, zazněl první gong a do půlky kola byl Michal Bilak na zemi a za dalších dvacet sekund byl po sérii úderů byl odpočítáván a rozhodčím nebyl vpuštěn do zápasu. Vůči těm pár lidem, co tohle říkali, jsem fakt rád, že zápas dopadl takhle jednoznačně.Ten člověk, co o mně pronesl to o době kamenné, mi po zápase řekl, že to bylo dobré. Tak jsem mu řekl, že je to proto, že mám dobrého trenéra.