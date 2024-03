/VIDEO/ Play up florbalové divize pokračovalo úvodními dvěma zápasy druhého kola. Do akce šel vítěz základní skupiny D z Litomyšle a v domácí hale se přesvědčil, že soupeř ze severomoravského Bílovce pro něj znamená možná těžší překážku, než si ve Smetanově městě mysleli. Vysokomýtští florbalisté si na palubovce Olomouce ani „neškrtli“.

Proměněné trestné střílení Vojtěcha Vavrečky (Bílovec) v prvním utkání v Litomyšli. | Video: Radek Halva

Tři týdny čekali litomyšlští florbalisté na svoje první vystoupení v play up. Naopak soupeř z Bílovce nastoupil rozjetý poté, co v prvním kole vyřadil ve čtyřech zápasech Letohrad. Zpočátku se zdálo, že delší pauza nebude mít na formu domácích vliv, v polovině utkání vedli 4:0. Jenže následně přitopil pod kotlem Bílovec a do kabin se po dvou třetinách šlo za stavu 5:5! Z třetí části se potom stala nervózní přetahovaná, kterou domácí nakonec zvládli, ačkoli za stavu 7:6 se na začátku poslední minuty bránili v situaci čtyř proti šesti. Přežili to a soupeřův risk potrestali dalšími dvěma trefami. „Téměř v celém zápase jsme podali velmi dobrý výkon. Drobný výpadek přišel ve druhé třetině, na to si musíme dát pozor,“ říkal litomyšlský trenér Tomáš Doubek.

Momentky z prvního zápasu:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Bylo jasné, že do Litomyšle zavítal velmi kvalitní mančaft, a v neděli se to ukázalo v ještě výraznějších barvách. Dlouho se hrály opatrné a gólově chudé florbalové „šachy“. Hostům pomohl góly do šatny v závěru prostřední periody (1:2) a ve třetí části potom domácí florbalisty rozstříleli. „Věděli jsme, že série bude těžká a vyrovnaná. Škoda byla našich nevyužitých šancí. Nabereme síly a připravíme se na příští víkend v Bílovci,“ uvedl trenér Doubek.

Vysoké Mýto po středeční euforii a jasném vítězstvím v pátém zápase série prvního kola nad Mohelnicí narazili do zdi. Olomouc, které opanovala základní skupinu D, mu nedala ani v jednou ze dvou zápasů žádnou šanci na dobrý výsledek. V sobotu se hosté tak tak vyhnuli dvoucifernému přídělu, v neděli ztratili kontakt se soupeřem hned v úvodní třetině a sami zůstali na střeleckém suchu. „V první třetině nás domácí přejeli, ke zbytku utkání se vyjadřovat nebudu,“ vyjádřil se vedoucí týmu Aleš Dejdar.

DIVIZE – PLAY UP – 2. kolo:

1. ZÁPASY: Florbal Litomyšl – FBC Spartak Bílovec 9:6 (2:0, 3:5, 4:1). Branky: 9. a 49. Švec, 19. a 25. Boštík, 34. a 60. Nykl, 50. a 60. Smola, 22. Petr – 34. a 39. Vavrečka, 31. Juchelka, 39. V. Richtár, 40. Kouba, 52. R. Richtár.

FBC Olomouc – FTC Vysoké Mýto 9:3 (2:1, 2:1, 5:1). Branky: 34., 57. a 60. J. Novák, 6. a 23. Macháček, 15. a 42. Kopelec, 45. Friedl, 51. Jelínek – 20. Kobr, 30. V. Novák, 51. Rolenec.

2. ZÁPASY: Florbal Litomyšl – FBC Spartak Bílovec 5:8 (0:1, 1:1, 4:6). Branky: 25., 51. a 57. Lamplot, 52. Pakosta, 55. Kulhavý – 39., 54. a 55. Mikel, 51. a 60. Dohnal, 4. R. Richtár, 42. V. Richtár, 43. Hruška.

Stav série: 1:1.

Třetí zápas se hraje v sobotu 16. března v Bílovci, čtvrtý o den později ve stejný čas.

FBC Olomouc – FTC Vysoké Mýto 6:0 (4:0, 1:0, 1:0). Branky: 6., 18. a 39. Jelínek, 7. Kopelec, 17. Minář, 42. Friedl.

Stav série: 2:0.

Třetí zápas se hraje v sobotu 16. března od 20 hodin ve Vysokém Mýtě, případný čtvrtý v neděli od 17 hodin tamtéž.

Vysokomýtští florbalisté.Zdroj: FTC Vysoké Mýto