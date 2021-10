Po příchodu trenéra Repeši zpevnili pardubičtí dlouháni obranu. Naopak Brno se dál snaží soupeře spíše přestřílet.

Středa 17:30: BK JIP Pardubice (3 výhry/1 prohra) - Basket Brno (4 výhry/2 prohry). Sportovní hala Dašická.

“Herní projev Brna mi přijde dost podobný jako v minulé sezoně. Je potřeba říct, že s příchodem rozehrávače Romana Marka nabrali hodně zkušeností, což se okamžitě projevilo ve hře, kdy jsou například nebezpečnější při cloně na hráče s míčem. Už se navíc zapojují do hry také pivoti Krakovič s Puršlem, takže se jim vrací i podkošová síla. Na rovinu je potřeba říct, že nás nečeká nic jednoduchého, protože Brno v kompletní sestavě má hodně širokou rotaci kvalitních hráčů. Myslím si, že uvidíme souboj dvou odlišných stylů: my lpíme na obraně, Brno naopak rádo útočí a skóruje. Osobně se na toto utkání těším asi nejvíc ze všech dosavadních zápasů, protože se potkají dva dobře organizované týmy, což slibuje hezkou basketbalovou podívanou,” láká na duel asistent pardubického trenéra Adam Konvalinka.

Beksa bude muset znovu oželet startu trojkaře Josefa Potočka. Nicméně v utkání v Olomouci se zranil lídr Tomáš Vyoral. Tím, že jeho družstvo o víkendu nehrálo, měl na rekonvalescenci delší čas. Pokud by nenastoupil, významnější roli by dostal Michal Svoboda.

“Určitě se budeme chtít zaměřit na obranný doskok, potřebujeme ho pořád zlepšovat, protože obranných doskoků není nikdy dost. Důležité bude také eliminovat jejich rychlý přechod do protiútoků. Když si Roman Marko nebo Viktor Půlpán vezmou míč a rozeběhnou se, v přechodové fázi dokážou tvořit výhodné situace pro své spoluhráče, takže je v těchto silných stránkách potřebujeme zastavit. Předpokládám, že to bude extrémně vyrovnaný zápas. Brno posílilo o Romana Marka, mají spoustu mladých, talentovaných kluků. My ale budeme chtít ukázat, že jsme se ještě zlepšili oproti minulému roku, kdy se nám proti Brnu dařilo. Hrajeme doma a jednoznačně chceme zvítězit,” má jasno Michal Svoboda.