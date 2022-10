Pardubický podnik ovládl obhájce titulu Michelsen. V prvních třech jízdách to vypadalo, jako by byl odchovancem klubu Zlatá přilba Pardubice. Nenašel přemožitele a stejnou suverenitu prokázal ve finálovém klání. V základní části se ale našel ještě lepší plochodrážník. Překvapení pátečního večera Dominik Kubera z Polska nasbíral po pěti jízdách dvanáct bodů a stejně jako Michelsen postoupil přímo do finálové jízdy. Naopak na Madsena a Kolodzieje zbyl závod tzv. poslední šance. Všichni tři jmenovaní si připsali bodu jedenáct. Při stejném počtu rozhodl pro Michelsena fakt, že nasbíral více prvenství v základních jízdách. Byla to jízda…Zdroj: Deník/Luboš Jeníček