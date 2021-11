Pakliže měla jejich vystoupení něco společného, tak to bezesporu byly prostřední třetiny – v obou případech velice povedené, které vlastně rozhodly o výsledcích. Pardubický celek v této periodě naložil do protivníkovy sítě v rychlém sledu čtyři „kusy“ a po vyrovnané úvodní části tím zlomil jakékoli jeho myšlenky na slušný výsledek ze hřiště v Polabinách. „Těší nás, že jsme dokázali navázat na výkon s předchozího utkání s Kertem. Plzeň přijela v omlazené sestavě, ale my hráli svoji hru a drželi vysoké tempo. První dvě třetiny byly výborné, ve třetí části to už tolik ideální nebylo, ale čtvrtá výhra v řadě se počítá. Opět kluci dokázali reagovat na hru soupeře, což je pozitivní. První extraligový gól vstřelil Matyaš Licek,“ hodnotil trenér Jiří Mašík.

Velmi podobné to bylo rovněž v Letohradu. Jelenů se sice sešlo jenom dvanáct do pole, tím více se však semkli a týmovým výkonem silného rivala zjevně zaskočili. No a když si střelecké slovo vzala dvojice Cvejn – Hubálek, byl parádní výsledek na světě!

HBC Pardubice – HBC Plzeň 6:3 (2:1, 4:0, 0:2). Branky: 1. Janeček (Strouhal, Česák), 6. Školoudík (Vlasák), 18. Školoudík, 20. Langr (Kubeš), 21. Česák (Strouhal), 25. Licek (Förstl, Vlasák) – 13. Malý (Vobruba, Hanuš), 36. Malý (Hanuš, Vobruba), 44. Poláček (Vobruba, Malý). Pardubice: Foršt – Geisler, Kvapil, Novotný, Školoudík, Zajíček – Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kubeš, Kunc, Langr, Licek, Šimek, Staněk, Strouhal, Vlasák.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Kladno.Zdroj: Petra Marková

SK Hokejbal Letohrad – HBC Kladno 5:2 (1:1, 3:0, 1:1). Branky: 12. Cvejn (Hejtmánek, Levý), 17. Cvejn (Adamec), 28. Hubálek (Anýž, Rozlílek), 30. Hubálek (Hejtmánek), 32. Levý (Cvejn) – 4. Schnaubelt (Hrabar), 44. Pliml. Letohrad: Sterenčák – Adamec, Anýž, Dostál, Hejtmánek – Bogdány, Cvejn, Faltejsek, Halbrštát, Hubálek, Levý, Macháček, Rozlílek.

Pořadí:

1. Kert Park Praha (25), 2. Pardubice (24), 3. Most (24), 4. Kladno (23), 5. Letohrad (21), 6. Ústí nad Labem (21), 7. Dobřany (15), 8. Hradec Králové (12), 9. Hostivař (12), 10. Karviná (11), 11. Plzeň (8), 12. Kovo Praha (5).

V utkání proti Kladnu se za letohradské Jeleny blýskl výborným výkonem útočník JAKUB CVEJN, který vstřelil dva góly a navíc přidal i nahrávku na pátý zásah Davida Levého. „Gól jsem nedal ani nepamatuji a už jsem to vážně potřeboval,“ ulevilo se Cvejnovi, který v rozhovoru hodnotí nejen utkání s Kladnem.

Proti silnému Kladnu jste nastoupili pouze s dvanácti hráči vinnou různých zranění a nemocí. Zápas jste se ani nepokusili odložit a šli jste do boje. S čím jste do tohoto klání šli?

Bylo nás málo, ale o odložení nepadlo jediné slovo. Chtěli jsme zápas odehrát a pokusit se urvat nějaké body, i když jsme věděli, že to bude proti Kladnu velice těžké. Do zápasu jsme šli s tím, že šance na výhru tam určitě jsou a že nebudeme nic vzdávat předem. Kladnu se teď v poslední době moc nedaří, na našem hřišti jsme silní a Kladno tady pravidelně trápíme, takže jsme toho chtěli využít, což se nakonec povedlo.

V první třetině vás Kladno přehrávalo, bylo všude dříve, ale v přesilovce pět na tři jste udeřil a vyrovnal na 1:1. Byl to důležitý moment utkání a co se stalo v první přestávce v kabině, že jste v dalším průběhu utkání Kladno alespoň gólově předčili?

Vždycky, když hrajeme s Kladnem, tak v kabině vtipkujeme, že přijede pouť a jestli už si naši obránci koupili lístek na kolotoč (smích). Kladno je na tom fyziky neskutečně dobře a vydržet s nimi běhat je vážně náročné. Natož, když nás bylo jen dvanáct hráčů do pole. Myslím si, že gól na 1:1 byl hodně důležitý, bylo to ke konci třetiny a tým to uklidnilo. V kabině jsme si řekli, že nebudeme zbytečně někam lítat, že si v klidu počkáme na chyby a ty pak proměníme v góly.

Potěšil vás hodně nejen osobní příspěvek, ale výkon celého týmu?

Jsem z kluků nesmírně nadšený. Byl to famózní výkon od celého týmu. Lukáš Sterenčák pochytal neskutečné množství šancí a podržel tým, když to bylo potřeba. Z osobního hlediska jsem také velice spokojený. Gól jsem nedal ani nepamatuji a už jsem to vážně potřeboval. Já jsem ten typ, který potřebuje vidět ty kanadské body ve statistikách (úsměv).

Co z vašeho pohledu rozhodlo toto utkání? A jak zatím hodnotíte podzimní část sezony?

Rozhodly lekce z produktivity, naše disciplinovanost a trpělivost. My jsme ze svých šancí vytěžili maximum, Kladno ty svoje neproměnilo. Navíc jsme konečně přestali dělat zbytečné fauly a trpělivě jsme si počkali na chyby soupeře. Myslím si, že podzimní část se nám zatím vcelku vydařila. Bohužel jsme pár zápasů prohráli, ale takový je sport. Občas se vyhraje, občas prohraje, já osobně jsem zatím s průběhem sezony spokojen. V týmu se vytvořila super parta, která se navzájem podporuje a hecuje. Zapracovat bychom určitě měli na bránění v našem pásmu, občas se tam motáme jak vítr v bedně a nesmíme zapomínat ani na koncovku, ta se musí pilovat pořád a pořád dokola.

V předposledním utkání podzimu zajíždíte do Prahy na Lužiny, kde vás čeká mistr posledních čtyř ročníků Kert Park. To bude velmi náročné utkání…

U nás jsme Kert porazili, ale u nich to je vždy úplně jiný zápas. Do utkání půjdeme s tím, že víme, jakou silou dokáže Kert udeřit, mívá výborné konce zápasů a na to si budeme muset dát pozor.

1. liga: Derby v Poličce rozhodly nájezdy

SK Kometa Polička – HBC Pardubice B 2:1 SS (branky: M. Štefka, rozhodující nájezd F. Štefka – Licek), Ježci Heřmanův Městec - HBC Svítkov Stars Pardubice 7:6 (branky: Běloušek 3, Macenauer 2, Pecina, Kišš – Malý 2, Král 2, Waber, Kábrt). (rh, jan)